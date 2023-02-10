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2023.02.10 08:34

Представитель «Caritas» Ангеле Лазаускене: беженки из Украины - это потенциальные жертвы торговли людьми

Александр Двоеглазов РС LRT.lt
Александр Двоеглазов, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.02.10 08:34
Торговля людьми (ассоциативное фото)
Торговля людьми (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

Представители благотворительной организации «Caritas» провели конференцию, на которой обсуждались масштабы торговли людьми в связи с войной в Украине. Специалисты отмечают, что Литва в трафикинге является как конечной точкой, так и транзитным государством. По словам руководителя программы «Caritas» «Помощь жертвам насилия и торговли людьми» Ангеле Лазаускене, жертвами торговли людьми зачастую становятся самые уязвимые категории граждан. 

- Расскажите, как часто за помощью в «Caritas» обращаются жертвы траффикинга из Украины?

- Не часто, я объясняю это традициями страны. Люди либо терпят, либо сами стараются выкарабкаться из сложившейся ситуации. Важно подчеркнуть, что очень часто люди не понимают, что их используют. Дело в том, что мы фактически не имеем законченных дел в полиции, где в качестве потерпевшей стороны была бы жертва трафикинга из Украины.

Чаще всего к нам за помощью обращаются девушки и женщины, попавшие в сферу сексуальных услуг, только тогда, когда их или побили, или им сильно угрожали. Но в целом обращений не очень много, так как психологически людям довольно непросто решиться рассказать об этом. В «Caritas» украинцы могут получить и консультацию юриста, и консультацию психолога. Психолог помогает людям разговориться, довериться, и когда человек открывается, тогда он рассказывает о своей проблеме.

Торговля людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации (ассоциативное фото)
Торговля людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

- Как обычные люди, горожане помогают беженцам из Украины?

- Мы наблюдали, что люди, принявшие у себя дома беженцев, оказывали им большую помощь. Принявшая сторона помогала беженцам решить многие проблемы. Помогали не только деньгами, едой и кровом, но и искали специалистов, таких как юристы, психологи.

- Расскажите о масштабах проблемы торговли людьми, бежавших от войны из Украины в Литву?

- Важно понять, что такие преступления совершаются не где-то в непонятном месте, а в Литве, там, где мы живем. Говоря о торговле людьми, надо обозначить три стадии – вербовка, перевозка и использование.

Вербовка человека всегда начинается с места его проживания. Это значит, что преступление начинается в том месте, где живем мы, где живут эти люди, это наш город, наш район, поэтому мы можем предотвратить такого рода преступления. Очень часто человек, который попал в такую ситуацию, не сразу понимает грозящую ему опасность. Важно понимать, что если произошла вербовка, то следующим этапом будет перевозка человека в другой город или даже страну.

Поэтому, если вы видите, что с человеком происходит что-то странное, он изменился, то в наших силах довести этого человека до помощи профессионалов. Торговлей людьми занимаются хорошо организованные преступные группы, у них уже отработан механизм, поэтому попавшему туда человеку очень непросто уйти. Преступники выбирают людей, которые находятся в плохом состоянии, у которых нет друзей, которые не будут сопротивляться. Под все вышесказанное хорошо подходят люди, приехавшие к нам из Украины.

(По данным ООН, на конец июля 2022 года около 6 миллионов человек уехали из Украины в соседние страны. Примерно 90 процентов бежавших из Украины – это женщины и дети, которые подвергаются высокому риску стать жертвами торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации - ред.).

Беженцы, спасаясь от войны, приезжают в Литву, в страну, в которой они никогда не жили, не знают языка. Таким людям очень тяжело, особенно первое время. Кроме того, они зависят от других людей, и именно эти люди могут стать жертвами такого рода преступления, как торговля людьми. И здесь наша задача, всех, каждого – предотвратить преступление, помочь человеку, который туда попал, выбраться. Многие беженцы приезжают жить в такие места Литвы, где мало работы, тем более, затруднительно устроиться без знания литовского. Вот тогда преступники видят, что человек находится в затруднительном положении. Часто бывает, когда девушек и женщин приглашают заниматься предоставлением сексуальных услуг, обещая при этом красивую жизнь, деньги, жилье, работу. И если человек находится в затруднительном положении, то он может согласиться на такого рода предложение.

Украинские военные беженцы (иллюстративное фото)
Украинские военные беженцы (иллюстративное фото) / AP nuotr.

- Какие еще бывают виды торговли людьми?

- Другой аспект таких сомнительных предложений – рабские условия труда, работа по 15, 18 часов в день, без выходных, и в качестве зарплаты – место, где они живут (чаще всего это одна комната на 5-7 человек) и еда.

Говоря о торговле людьми, обычно люди подразумевают только женщин, но это не так. Через нашу программу, которая помогает жертвам торговли людьми, каждый год проходит примерно около 30 человек, в прошлом году было 56 человек, из них 50% - мужчины. Мужчин чаще всего используют для совершения преступлений, их нанимают, чтобы перевезти контрабанду, чаще всего наркотики. Для контрабанды обычно вербуют людей либо зависимых, либо с инвалидностью, либо просто очень нуждающихся в деньгах. Молодых мужчин используют для совершения преступлений, например, для кражи в магазинах. Людям обещают большие деньги, но по итогу они или ничего не получают, или получают очень небольшую сумму, только для того, чтобы они не ушли и продолжали работать, думая, что они сами выбрали такую жизнь.

Национальная линия помощи жертвам торговли людьми: Тел.: 8 800 91119. Помощь оказывается на русском, английском и литовском языках.

Торговля людьми (ассоциативное фото)
Торговля людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации (ассоциативное фото)
Украинские военные беженцы (иллюстративное фото)
# Литва
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