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2023.02.08 14:18

Опрос: Россияне поддержали бы "специальную военную операцию" против стран Балтии

LRT.lt
LRT.lt 2023.02.08 14:18
Российская угроза
Российская угроза / Shutterstock.com

В январе российский Институт конфликтологии и анализа (ИКАР) провел опрос об отношении российских граждан к "специальной военной операции" и ее возможному распространению на другие страны. По данным "Укринформа", большинство россиян поддержали бы российскую "специальную военную операцию" против Казахстана или стран Балтии при определенных условиях.

В ходе опроса прояснилось, что около 26% респондентов в случае Казахстана и 34% в случае стран Балтии считают, что условия для начала военных действий против этих стран уже существуют.

В том же опросе на вопрос о том, как россияне отнесутся ко второй волне "частичной мобилизации", в январе 60% респондентов ответили, что отнесутся к ней негативно. В декабре 2022 года большинство россиян назвали частичную мобилизацию, начавшуюся осенью прошлого года, "правильным шагом".

Отмечается, что респонденты в основном поддерживают идею увеличения численности российских войск до 1,5 млн. человек и включения в боевые действия против Украины осужденных, а также белорусской армии.

В целом, главным событием для россиян в 2022 году (72%) является "специальная военная операция против Украины", которая также названа главной проблемой, с которой они сталкиваются (47%).

Три четверти россиян уверены, что знают цель "спецоперации", но ни одна из названных целей не набрала большинства голосов, при этом чаще всего упоминаются "де-нацификация Украины" (39%) и конфронтация с Западом (19%). Остальные цели получили менее 10% голосов.

Россияне считают, что "операция" практически не достигла своей цели, и почти три четверти поддержали бы предложение завтра ее свернуть.

Опрос ИКАР проводился с 10 по 26 января 2023 года. Всего было опрошено 1600 респондентов.

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