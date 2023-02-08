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2023.02.08 12:15

На "Евровидении-2023" Чехию представит группа с россиянкой в составе и песней на украинском языке

НВ
"Настоящее время" 2023.02.08 12:15
"Евровидение-2023"
"Евровидение-2023" / EBU iliustr.

В Чехии победителем национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023" стала группа Vesna, в составе которой чехи, словаки и россиянка. Конкурсная песня группы будет звучать на английском, украинском, чешском и болгарском языках, пишут Ceske Noviny.

В клипе к песне под названием My sister's crown группа изображает сказку, которая начинается со слов о том, что когда-то "в славянском королевстве царили любовь и братство", но впоследствии "настала тень и все было забыто". После этого рассказывается история о сестрах-славянках, которым противостоит злая сила, изображенная в виде группы мужчин.

Как объяснили сами участницы группы, они решили записать эту песню и принять участие в "Евровидении", когда узнали, что конкурс не состоится в Украине.

"Мы решили сделать художественный выбор, чтобы отдать должное нашей родной сестре – Украине. Поэтому припев песни поется на украинском языке. Поскольку Украина сейчас переживает очень непростое время, мы хотели выразить нашу откровенную поддержку Украине", – утверждают музыканты.

А вот корона, о которой поют в песне, означает суверенитет не только национальный, но и индивидуальный. Группа отмечает, что суверенитет является основным принципом общества, ведь достоинство и независимость основываются на нашей способности принимать решения о собственной жизни.

Одной из участниц группы Vesna, как сообщает "Суспільне", является россиянка Алеся Очеповская, которая сейчас выступает с поддержкой Украины. Однако пользователи соцсетей обнаружили фото ее брата в форме российского военного, которое он опубликовал в 2020 году. Сама Очеповская утверждает, что он не военный и не поддерживает войну. Как выяснило издание, брат Очеповской тоже живет в Чехии, с начала полномасштабной российской агрессии он организовал сбор средств в поддержку Украины.

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле. В 2022 году в финале конкурса победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania, и в 2023 году мероприятие должно было пройти в Украине. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину Европейский вещательный союз (EBU) решил передать право проведения конкурса Великобритании, представитель которой – Сэм Райдер – с песней Space man занял второе место.

Представители Ливерпуля заявили, что конкурс на арене M&S Bank Arena, которая вмещает 11 тысяч зрителей, будет проводиться "от имени Украины". В последний раз Великобритания принимала "Евровидение" в 1998 году в Бирмингеме.

"Настоящее время"

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