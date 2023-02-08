Ультраправые из Германии воспользовались визитом в Сейм Литвы для поездки в Беларусь

Немецкие ультраправые использовали визит в Сейм Литвы для поездки в Беларусь. По данным отдела расследований ЛРТ, в середине ноября прошлого года представитель немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии», депутат Бундестага Петр Бистрон посетил Сейм Литвы, а депутат Ремигиюс Жемайтайтис выдал ему пропуск в Сейм.

Этот визит в Сейм Литвы стал прикрытием для дальнейшей тайной поездки Бистрона в Беларусь. Жемайтайтис утверждает, что встреча с немецким парламентарием состоялась по инициативе последнего, и он не знал о планах гостя.

Согласно заявлению, поданному в Бундестаг, Бистрон должен был установить парламентские отношения в Литве и встретиться с представителями гражданского общества.

"Сегодня в парламенте Литвы я встретился с лидером партии "Свобода и справедливость". Мы обсудили состояние ЕС и договор о вступлении Литвы в ЕС объемом более 1 000 страниц", - написал Бистрон в социальных сетях.

Это не единственный раз, когда члены этой партии посещают Литву. Согласно собранным данным, с 2018 года немецкие ультраправые посещали Литву не менее 13 раз, но в официальных встречах с ними в литовском парламенте неоднократно отказывали. Причина этого - репутация «Альтернативы для Германии» и ее связи с Россией.

Петр Бистрон / Vida Press nuotr.

Однако этот визит в литовский Сейм стал прикрытием для последующей тайной поездки Бистрона в Беларусь. Сделав несколько фотографий в Сейме и выпив кофе, он 16 ноября через погранзаставу в Мядининкай выехал в Беларусь, а через 3 дня вернулся в Литву.

Бистрон представил в Бундестаге отчет о своей поездке и посещении Сейма, чтобы его дорожные расходы были покрыты за счет средств парламента. Немецкие парламентарии называют этот случай подозрительным и ставят вопрос о том, не заехал ли их коллега, посещая Беларусь, также и в Россию.

Весной прошлого года с Бистроном в Риге встречался и другой член Сейма - Вальдемарас Валькюнас. Он утверждает, что встретил немецкого радикала случайно — «проходя мимо». Их представил Нормундс Гростиньш, член Русского союза Латвии, помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок.

По данным ЛРТ, Бистрон является одним из самых радикальных депутатов немецкого парламента, который выступает против поставок оружия в Украину и санкций против России.

Данные расследования показывают, что члены партии «Альтернатива для Германии» с 2018 года посещали Литву не менее 13 раз и участвовали в митингах.