Вильнюсский горсовет лишит известного американского политика звания почетного гражданина

В среду Вильнюсский горсовет намерен лишить бывшего спикера Палаты представителей США Дэнниса Хастерта, растлевавшего детей, звания почетного гражданина литовской столицы.

Он получил эту награду в 2001 году за последовательную поддержку членства Литвы в НАТО.

Однако в 2016 году Хастерт был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения по делу о банковском мошенничестве, связанном с платой за молчание о сексуальных домогательствах.

Бывший спикер Палаты представителей США признал, что подвергал мальчиков сексуальному насилию с 1970-х до начала 1990-х годов, до своей карьеры в Конгрессе, когда он работал учителем и тренером по борьбе в школе в Йорквилле (штат Иллинойс).

Политик занимал пост спикера Палаты представителей с 1999 по 2007 год. В то время он считался сдержанным, любезным политиком, который помогал Конгрессу США в переходный период после президентства своего предшественника Ньюта Гингрича.

Перед лишением звания почетного гражданина Вильнюсское самоуправление также должно утвердить порядок лишения награды.

В 2001 году политик также был награжден орденом Великого князя Литовского Гедиминаса I степени, но в конце января президент США Гитанас Науседа исключил этого политика из списка награжденных.

И администрация президента, и Вильнюсское самоуправление выступили с инициативами об отзыве наград Хастерта после получения вопросов от BNS в этом году.