Семейные врачи в Литве возмущены новой реформой Министерства здравоохранения: «Лучше сразу уволиться с работы»

"Я выбрала специализацию семейной медицины именно потому, что это гарантировало отсутствие ночных дежурств и вечерней работы. Поэтому, если порядок изменится, я сразу же уволюсь с работы", - так отреагировала семейный врач Моника (фамилия известна LRT.lt), на планы Министерства здравоохранения изменить действующий порядок работы семейных врачей.

Моника работает в одном из центров первичной медико-санитарной помощи Каунасского района. По словам медика, ни она, ни ее коллеги пока ничего не знают конкретно о планах министерства, что также вызывает беспокойство.

"Я работаю в Каунасском районе, и здесь ходят разговоры, что первичный уровень (все поликлиники) объединят, что семейные врачи должны будут дежурить и работать по 12 часов в сутки. Мы даже не знаем, что нас ждет. Мы ждем выборов, и тогда новоизбранные политики примут решение. Пока ходят слухи, что это будет отдельный центр, который присоединён к больнице. И существует нехватка персонала. Поэтому я и мои коллеги говорим, что нам [семейным врачам], возможно, придется работать больше. Это означает, что нам, возможно, придется дежурить у стойки регистрации. Но это пока только предположения. Мы не знаем ничего конкретного и ясного, как и все остальные - мы ждем решений", - сказала семейный врач в интервью LRT.lt.

Моника не скрывает, что если бы ей пришлось работать по ночам, выходным и праздникам, она бы ушла с работы.

"Меня бы точно не устроил такой график работы. Одна из причин, и я могу сказать, главная причина, почему я выбрала семейную медицину, заключалась в том, что мне не пришлось бы работать по выходным, праздникам и ночам. Я ставлю на первое место свою семью, своих детей, своего мужа, а не свою работу", - сказал семейный врач, работающий в клинике в Каунасском районе.

По словам Моники, неопределенность и постоянные объявления о слияниях, изменениях в рабочем графике и других переменах вызывают беспокойство.

"Это действительно увеличивает стресс, мы не можем ничего планировать на будущее. Мы не знаем, как мы будем работать, что мы будем делать, что именно изменится", - рассказала она LRT.lt.

Неправильная формулировка?

Ряд медицинских работников публично высказались по поводу предложенных Министерством здравоохранения изменений в законодательстве, которые окажут непосредственное влияние на работу семейных врачей. Один из них - Витаутас Касюлявичюс, семейный врач, работающий в клинике "Inmedica". Впервые он поделился своими опасениями по поводу изменений на своей странице в Facebook.

Пост в фейсбуке В. Касюлевичюса / Momentinė ekrano kopija

Во вторник он также прокомментировал ситуацию в эфире Радио ЛРТ. Касюлявичюс говорит, что предложение, зарегистрированное Министерством здравоохранения, несколько вводит в заблуждение. По его словам, в описании условий предоставления персональных медицинских услуг, оплачиваемых из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), вместо фразы "предоставление услуг обеспечивается 24 часа в сутки" появляется фраза "эти услуги предоставляются 24 часа в сутки", что создает впечатление, что семейным врачам придется работать сутки напролет.

Когда заместитель министра здравоохранения Дангуоле Янкаускене, которая также принимала участие в передаче Радио ЛРТ, заверила его, что речь идет не о 24 часах, а о 12 часах, Касюлевичюс заявил, что предложение должно быть изменено, чтобы формулировка была правильной (с 8.00 до 20.00).

Отвечая на вопрос, не создаст ли новая процедура проблемы для семейных врачей, Касюлявичюс сказал, что семейные врачи уже привыкли к подобной нагрузке.

"Реально мы уже работаем эти 12 часов. Если бы стоял вопрос о продлении [рабочего времени] на один час, большинство учреждений, вероятно, согласились бы и на это. Наверное, все согласны обсудить это, потому что хорошо знают потребности и проблемы", - сказал в интервью Радио ЛРТ семейный врач из клиники Inmedica, говоря об огромных очередях пациентов в медицинских учреждениях.

Решение должно помочь лучше управлять потоками пациентов

По утверждению министерства, изменения вносятся для того, чтобы решить самую актуальную проблему последних лет - сократить очереди пациентов в отделениях неотложной помощи. Это должно быть сделано за счет увеличения рабочего времени семейных врачей - зарегистрированный проект решения предусматривает, что семейные врачи должны быть доступны для пациентов для оказания неотложной помощи в течение 12 часов в день.

В настоящее время законодательство предусматривает, что врач должен быть доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Дангуоле Янкаускене, заместитель министра здравоохранения, подчеркивает, что это положение нереально и неосуществимо, поэтому цель состоит в том, чтобы облегчить работу медиков и одновременно перенаправить поток пациентов, обращающихся непосредственно в отделение неотложной помощи, к семейным врачам.

"Именно противоположное намерение заключается в том, что работа семейных врачей теперь регулируются законом - я подчеркиваю, законом, а не постановлением правительства - быть доступными для пациентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И мы понимаем, что выполнить это постановление практически невозможно, потому что люди не могут столько работать. Поэтому эти соглашения с приемными отделениями больниц также привели к тому, что приемные отделения в больницах очень перегружены", - сказал заместитель министра в интервью Радио ЛРТ во вторник.

Поликлиника / D. Umbraso/LRT nuotr.

По ее словам, МЗ хочет утвердить 12-часовой рабочий день, чтобы учреждения с такой потребностью могли разрешить своим сотрудникам работать в течение этого времени.

В ответ на возмущение некоторых врачей и обвинения в том, что семейных врачей теперь заставят дежурить по ночам, Янкаускене успокоила медиков.

"(...) Врачам не придется работать по ночам, а 12-часовой рабочий день должен охватывать обычные часы - с 8 утра до 8 вечера", - сказал вице-министр.

Есть надежда, что изменение порядка работы семейных врачей уменьшит количество пациентов в отделениях неотложной помощи. Это особенно актуально в крупных городах, где пациентам иногда приходится ждать первичного осмотра в отделениях неотложной помощи как минимум несколько часов. Для некоторых из них, по словам работающих там медиков, достаточно консультации у семейного врача.

Министерство здравоохранения / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Реорганизуется вся сеть здравоохранения

Обещанные изменения являются частью продолжающейся реформы системы здравоохранения. Согласно комментарию, направленному LRT.lt Министерством здравоохранения, законы, регулирующие реформу сети учреждений персонального здравоохранения, вступят в силу в начале августа 2023 года.

"Цель реформы - обеспечить предоставление качественных и безопасных медицинских услуг всем гражданам Литвы, независимо от места проживания, социального и экономического положения, чтобы услуги были доступны на всех уровнях - и чтобы здоровье населения Литвы улучшилось", - говорится в комментарии от Министерства.