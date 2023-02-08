Погода: плюсовые температуры и без осадков

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Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.02.08 08:35
Зима
Зима / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

В середине недели в Литве осадков не ожидается, а столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов. 

В среду ожидается сухая и спокойная погода без осадков. День будет облачным, без прояснений.

Температура воздуха будет колебаться от 1 до 4 градусов выше нуля. С утра на дорогах возможна гололедица.

В четверг существенных осадков не ожидается, но ветер усилится и будет достигать до 15 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до 2-7 градусов ниже нуля, а днем температура поднимется до 2-3 градусов тепла.

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