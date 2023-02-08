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2023.02.08 09:01

Ежегодное выступление Байдена перед Конгрессом: акцент на внутренней политике США и войне России против Украины

НВ
"Настоящее время" 2023.02.08 09:01
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Президент США Джо Байден, выступая со своим вторым посланием к Конгрессу, назвал войну в Украине "испытанием на века" и пообещал помогать Киеву "столько, сколько потребуется". Трансляция речи шла на сайте Белого дома.

Байден назвал полномасштабное российское вторжение в Украину "убийственным нападением, вызывающим в памяти образы смерти и разрушения, которым подверглась Европа во время Второй мировой войны". "Вторжение Путина стало испытанием на все времена. Испытание для Америки. Испытание для мира", – подчеркнул он.

По словам американского лидера, США смогли создать глобальную коалицию: "Мы объединили НАТО и выстроили глобальную коалицию, – продолжил Байден. – Мы выступили против путинской агрессии. Мы поддержали украинский народ".

Президент США пообещал, что Вашингтон будет с украинцами "столько, сколько потребуется".

США продолжают выделять Украине военную помощь. Третьего февраля Пентагон объявил о новом пакете поставок на общую сумму cвыше $2 млрд. В него вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. Ранее Украина неоднократно просила о предоставлении ей дальнобойного оружия.

Всего с начала полномасштабной российской агрессии США выделили Украине военную помощь в размере $29,3 млрд.

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