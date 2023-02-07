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2023.02.07 13:03

ВОЗ: В результате землетрясения пострадали 23 млн человек

DW
Deutsche Welle 2023.02.07 13:03
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции / AP nuotr.

Официальное число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии превысило 5000 человек. Спасательные работы затруднены тяжелыми метеоусловиями.   

В результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии пострадали до 23 млн человек, в том числе 5 млн особенно уязвимых людей, заявила на пресс-конференции в Женеве во вторник, 7 февраля, представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адельхайд Маршанг.

Правительство Турции в свою очередь оценило число людей, непосредственно пострадавших от землетрясения в этой стране, в 13,5 млн человек. Продолжаются поиски тех, кто остается под завалами, и ликвидация последствий землетрясения, сообщил министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум. По его словам, в пострадавших регионах разрушены дороги, что затрудняет спасательные работы. "Эта боль не поддается описанию", - заявил Курум и напомнил, что после предыдущих землетрясений спасатели обнаруживали живых людей под обвалившимися зданиями даже спустя 100 часов.

Число погибших превысило 5000 человек

Тем временем число погибших в результате сильнейшего за несколько десятилетий землетрясения в Турции и Сирии превысило 5000 человек. По данным МВД Турции, в этой стране число жертв катастрофы возросло до 3419 человек. Вице-президент Фуад Октай сообщил более чем о 20 тысяч раненых. В Сирии, по официальной информации, погибли не менее 1602 человек, ранены около 2000.

Спасательные работы в Турции затруднены неблагоприятными метеоусловиями. Метеорологи прогнозируют продолжение сильных снегопадов, ливней, а также сильного ветра при температуре около нуля градусов. Въезд в три наиболее пострадавшие провинции - Хатай, Кахраманмараш и Адыяман - разрешен только автомобилям спасателей и гуманитарных организаций. По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, в стране разрушены не менее 5775 зданий. После землетрясения, произошедшего ранним утром 6 февраля, зафиксированы 258 афтершоков (повторных толчков), сообщил представитель ведомства.

DW

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