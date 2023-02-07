"Гибридный иммунитет силен". Иммунолог сравнила ситуацию с коронавирусом в Литве и Китае

Специалисты отмечают снижение заболеваемости коронавирусом - за минувшие сутки в Литве установлен 571 новый случай COVID-19. Для сравнения, в прошлом году в начале февраля в сутки фиксировалось более четырнадцати тысяч заражений. Сказывается ли это снижение на объемах вакцинации и что спасло Литву от новой вспышки заболеваеомсти коронавирусом?

За комментарием Русская служба Радио LRT обратилась к профессору Центра наук о жизни Вильнюсского университета, вице-президенту Общества иммунологов Литвы Аурелии Жвирблене.



- Профессор, какова на данный момент ситуация с коронавирусом в Литве?

Аурелия Жвирблене / BNS nuotr.

- Ситуация сейчас намного лучше, чем была, скажем, год назад. Надо сказать, что уменьшение случаев новых заражений наблюдается не только в Литве, но и во всей Европе и вообще во всём мире: даже в Китае, где совсем недавно была очень сильная вспышка новых случаев COVID-19, количество заражений стало намного меньше. Так что ситуация показывает, что пандемия, по всей вероятности, уже подошла к своей окончательной стадии. Конечно, мы надеемся, что скоро будет объявлен конец пандемии коронавируса, потому что мы даже не чувствуем сейчас, что живём в условиях пандемии.

- А какова сейчас ситуация с вакцинацией от коронавируса?

- Эти цифры тоже упали. Если мы, допустим, будем сравнивать, сколько человек привилось, скажем, год назад, то в конце 2021 года было использовано (т. е. вакцинировано) около миллиона доз прививок, а за последние месяцы 2022 года были привиты 30–40 тысяч человек. Так что ситуация изменилась. На нее также оказывает влияние и то, что многие переболели коронавирусом. Это фактор, демонстрирующий, что потребность в вакцинах намного уменьшилась.

- Получается, что у многих выработался иммунитет благодаря не только вакцинации, но и ввиду перенесенной инфекции?

- Да, именно так, потому что многие из тех, кто был вакцинирован, также переболели другими штаммами коронавируса и получили так называемый гибридный иммунитет. Этот иммунитет довольно-таки сильный, и он уменьшает риск повторного заражения, а также предохраняет от тяжелого протекания заболевания. Так что ситуация действительно меняется в лучшую сторону, и мы можем только порадоваться этому.

- А что делать с вакцинами, которые у нас есть? Ведь срок годности у препаратов не очень большой?

Вакцина от COVID 19 / Ю. Стацявичюс/LRT nuotr.

- Да, срок годности у вакцин от коронавируса сейчас достигает около 11–12 месяцев. Изготовители продлевают этот срок, потому что получают все новые данные, сколько эти вакцины могут храниться. Но, конечно, у нас остается какое-то количество вакцин.



Должна подчеркнуть, что это проблема не только Литвы, она существует во многих странах, потому что все старались закупить эти препараты, так как ситуация была непонятной, было не ясно, в какую сторону она повернётся. Конечно, это проблема, часть препаратов не используется, остаётся, и если срок годности подходит к концу, то тогда вакцины утилизируются. Однако все страны пытаются передать в дар неиспользованные дозы вакцины тем государствам, у которых их нет. Но это тоже очень нелегкий процесс, потому что многие страны запаслись медпрепаратами.

- За три года пандемии у специалистов накоплен опыт, они знают, как бороться с коронавирусом, есть алгоритм решения этой проблемы. Не так ли?

- Да, мы действительно многому научились за эти три года. К тому же наука показала, что она может в такой ситуации, ведь вакцины от коронавируса были созданы в максимально короткое время, и что бы люди ни говорили, прививки от COVID-19 действительно эффективны, они позволяют избежать тяжёлой болезни. Мы видели, что произошло в Китае, где применялись не очень эффективные вакцины, к тому же там не такое большое количество людей (в масштабах этой страны) было вакцинировано, даже этими не очень хорошими вакцинами: после снятия всех коронавирусных ограничений произошла огромная вспышка заболевания.



Мы убедились, что всё-таки вакцины против коронавируса позволили амортизировать пандемию и избежать многих смертей.

Напомним, что комитет Всемирной Организации Здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, на своем заседании в Женеве в конце января заявил, что вспышка коронавируса в мире по-прежнему является чрезвычайной ситуацией (ЧС) в общественном здравоохранении и вызывает международную обеспокоенность. Эксперты рекомендовали генеральному директору ВОЗ не отменять на настоящий момент режим ЧС, действующий в глобальном здравоохранении с января 2020 года. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации проводит оценку положения раз в три месяца.