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2023.02.06 15:00

FT: Россия готовит масштабное наступление в Украине в ближайшие 10 дней

НГ
Новая газета – Балтия 2023.02.06 15:00
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного советника Вооруженных сил Украины.

По его словам, Киев получил «очень надежные данные разведки» о намерении российской армии начать новое наступление. Оно может начаться в районах городов Кременная и Лиман, где россияне уже несколько недель концентрируют большие силы.

Кроме того, Кремль наращивает войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.

Целью российского наступления издание называет оккупацию всего Донбасса.

Анонимный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Российские войска могут начать новое наступление на востоке и юге Украины к годовщине вторжения.

Накануне Институт изучения войны (ISW) также заявил, что российский лидер Владимир Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года.

Новая газета – Балтия

# В мире# Война в Украине
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