В турнире в Вильнюсе примут участие теннисисты РФ и Беларуси - литовские власти против

На фоне выступлений Литвы выступает против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже, теннисисты из этих стран примут участие в турнире в Вильнюсе, сообщила в понедельник ЛРТ.

В профессиональном теннисном турнире Vitas Gerulaitis Cup примут участие два белоруса и россиянин.

Глава Союза теннисистов Литвы Рамунас Грушас говорит, что по правилам Международной федерации тенниса сами организаторы не могут исключать спортсменов из списка участников, но решения могут принимать власти страны.

«Мы не можем ни теоретически, ни физически запретить им регистрироваться на этот турнир и приезжать, если им разрешат пересечь границу нашей страны. Мы бы хотели, чтобы им это было запрещено, но сегодня они приезжают в нашу страну и играют там, где могут играть. Тур ATP оставил теннисистам из этих стран возможность играть под нейтральным флагом, это происходит во всем мире», — пояснил Грушас.

Заместитель министра образования Литвы Линас Обкарскас говорит, что не знал, что спортсмены из России и Беларуси зарегистрировались для участия в теннисном турнире, который проходит в Литве на этой неделе. Между тем, глава парламента Виктория Чмилите-Нильсен считает, что эти спортсмены, зарегистрированные для участия в турнире, должны быть объявлены нежелательными лицами в Литве.

«Один из самых жестких способов — обратиться в МИД и рассмотреть возможность отказа во въезде тому или иному спортсмену, объявив его нежелательным лицом», — сказала она.

На прошлой неделе министры, отвечающие за спорт стран Балтии и Польши, решили обратиться к международным спортивным федерациям и Международному олимпийскому комитету с требованием не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.