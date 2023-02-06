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2023.02.06 13:10

Эрдоган заявил почти о тысяче погибших при землетрясении в Турции

НВ
"Настоящее время" 2023.02.06 13:10
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции / AP nuotr.

В результате землетрясения на юге-востоке Турции погибли 912 человек, пострадали 5385, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, это самая большая катастрофа, которую Турция пережила с 1939 года. Спасательные работы продолжаются.

В Сирии погибли 326 человек, пострадали более тысячи человек, сообщил местный Минздрав.

Землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 4:17 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда колебаний составила 7,4 балла, следует из данных турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD). После произошло несколько десятков афтершоков.

Подземные толчки ощущались в нескольких регионах: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, а также а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, Кипре, Армении и Израиле.

В Турции, по данным властей, повреждены более 2,8 тысяч зданий. В провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание, погибли шесть человек. Не менее 16 домов обрушились в провинции Шанлыурфа. В Адане полностью разрушились три многоэтажных жилых здания.

В Газиантепе при землетрясении обрушилась историческая крепость, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak . Стены и башни крепости обвалились, и удастся ли их восстановить, пока неизвестно.

Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий. В Сирии толчки привели к разрушению нескольких зданий в провинции Хама. На севере страны остановлено железнодорожное сообщение, идет проверка состояния путей и мостов.

Глава Турецкого Красного Полумесяца Керем Киник заявил, что Турция готова принять международную помощь.

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