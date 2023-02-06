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2023.02.06 17:19

Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО

B
BNS 2023.02.06 17:19
Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО
Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Департамент полиции закупил 12 автомобилей в рамках подготовки к встрече лидеров стран НАТО в Литве 11-12 июля, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел.

Во время мероприятия литовская полиция будет обеспечивать сопровождение официальных гостевых кортежей, беспрепятственное их движение по дорогам и безопасность.

Полиция приобрела в рамках государственных закупок 12 автомобилей BMW 530d xDrive на сумму 666,6 тыс. евро с учетом НДС.

Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО
Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

После мероприятия транспортные средства будут по-прежнему использоваться полицией.

В настоящее время автопарк литовской полиции насчитывает 1700 транспортных средств.

Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО
Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО
Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО
# Литва
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