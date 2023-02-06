Департамент полиции закупил 12 автомобилей в рамках подготовки к встрече лидеров стран НАТО в Литве 11-12 июля, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел.

Во время мероприятия литовская полиция будет обеспечивать сопровождение официальных гостевых кортежей, беспрепятственное их движение по дорогам и безопасность.

Полиция приобрела в рамках государственных закупок 12 автомобилей BMW 530d xDrive на сумму 666,6 тыс. евро с учетом НДС.

Полиция Литвы приобрела 12 автомобилей для обслуживания вильнюсского саммита НАТО / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

После мероприятия транспортные средства будут по-прежнему использоваться полицией.

В настоящее время автопарк литовской полиции насчитывает 1700 транспортных средств.