Литовец спас более 200 человек из Бучи: "Если ты спас одну семью, ты спас весь народ"

Константин Гудаускас, гражданин Казахстана с литовскими корнями, рискуя жизнью, спас более 200 человек из оккупированного Россией города Буча и окрестных деревень. Мужчина, который несколько раз сталкивался с российскими солдатами во время украинских спасательных операций, говорит, что его вдохновил его отец Кястас, уроженец Литвы, и болезненная история оккупации страны.

Литва - Казахстан - Украина

"Я родом из деревни Иждони в Шилале. Мой отец и мой дед были родом из этого города. Я жил там, когда я был очень, очень маленьким", - делится своими воспоминаниями К. Гудаускас.

Он говорит, что его родители развелись, когда ему было 10 лет. По словам мужчины, его мать сделала все возможное, чтобы сын и дочь не общались с отцом.

Раньше Константин жил в Казахстане, где был активистом движения за гражданские права. Однако политика режима и даже угрозы репрессий вынудили его покинуть страну. Он убежден, что если он вернется в Казахстан, его ждет смерть.

"Как вы знаете, Казахстан - диктаторская страна, с президентской системой, с сильным политическим влиянием со стороны Российской Федерации, которая постоянно оказывает давление, и где русский язык используется вполне официально. Я должен был защищать граждан Казахстана, и в 2019 году, когда проходили выборы, после выборов на меня пытались воздействовать, угрожали лишением свободы и тюремным заключением, угрожали физической расправой. В результате мне пришлось покинуть Казахстан, и я оказался в Украине", - говорит он.

Буча напоминала Литву

После переезда в Украину Гудаускас купил квартиру в Буче. Он говорит, что атмосфера города напоминает ему Литву. С помощью местных он нашел своих родственников через социальные сети, а через них - своего отца Кястаса.

"После этого мы с отцом поддерживали очень тесный контакт. Он помогал мне распределять и предоставлять гуманитарную помощь, он возил гуманитарную помощь во Львов, а оттуда я распределял ее по всей Украине, доставляя в места боевых действий. К сожалению, на прошлую Пасху мой отец умер. Конечно, мне неописуемо больно от такой потери, ведь я нашел его не так давно и сразу же потерял", - говорит Гудаускас.

Он вспоминает, что утром 24 февраля 2022 года он проснулся рано и не сразу понял, что происходит. Первая мысль, которая пришла ему в голову, была о том, что его соседи устраивают вечеринку с фейерверками.

"Моя первая мысль была, что кто-то устраивает вечеринку и люди пускают фейерверки. Я живу на 17-м этаже, в моей квартире большие панорамные окна, а здание находится рядом с аэропортом Гостомель. Я видел, что были какие-то взрывы, но мой разум, мой мозг еще не понимал, что это действительно война", - вспоминает он первый день войны.

Хотя у него не было конкретного плана, но он хотел помочь. Тогда у мужчины возникла идея - казахский паспорт может пригодиться при проезде через российские блокпосты. Затем Гудаускас отправился в путь.

После пересечения реки Ирпень, К. Гудаускас впервые увидел российский военный транспорт, обозначенный буквой "V". Российский военный офицер остановил его.

"Я предъявил ему свои казахские документы и спонтанно начал объяснять, что якобы еду за своей семьей в одно из сел Дымер, чтобы увезти их в Казахстан. Затем они проверили всю мою машину, мой телефон. Мне очень повезло, что у меня было два телефона, казахский и украинский. Я взял с собой тот, который был чистым. Они проверили, что там нет упоминания об Украине, и пропустили меня", - говорит он, добавляя, что ему очень повезло.

Спасательные операции с казахскими документами

У Константина были все документы, необходимые для доказательства его предполагаемого нейтралитета в отношении войны. У него был казахстанский паспорт, свидетельство о гражданских правах, платежная карта казахстанского банка, и он даже отключил свои социальные сети, чтобы не выдать свои истинные взгляды. А его желание спасать других укрепили мина, попавшая в его машину, и слова отца.

"28 февраля я вез крымскотатарскую семью, и на обратном пути в Буче моя машина подорвалась на мине. Потом я оказался в больнице, моя машина не взорвалась, но я, должно быть, потерял сознание, потому что только когда я очнулся в больнице, я понял, где нахожусь. Я пролежал в больнице около недели, у меня был ушиб. Пока я был в больнице, я все время вспоминал своего отца. Он был очень религиозным человеком, католиком, и он много раз говорил мне об этом: "Сын, если в твоей жизни нет ничего, что могло бы спасти жизнь других людей, значит, ты проживаешь свою жизнь напрасно". Тогда я понял, что если Бог спас мою жизнь, то я должен сделать все, чтобы спасти жизни других людей", - говорит он.

Но угроза со стороны российских войск была повсюду. Он вспоминает одну встречу с российской военно-транспортной колонной. Услышав выстрел, К. Гудаускас думал, что он умер.

Когда его спрашивают, что побудило его отправиться в такие рискованные спасательные путешествия, он не сомневается, что это была духовная поддержка его отца Кестаса. По его словам, отец молился за сына до и во время поездок. Кроме того, война, начатая Россией, напомнила Константину о болезненной истории Литвы.

"Мой отец говорил: "Если ты спас одну семью, ты спас весь народ". Я помню из воспоминаний моего отца, когда мы с ним разговаривали, и многие в семье говорили о Литве, об оккупации в 1940 году, когда вошли российские войска и пытались заставить литовцев стать гражданами Советского Союза или коммунистами, и навязать это новое правительство. А люди, которые сопротивлялись этому, были убиты. Я увидел ту боль и ужас и понял, что, то же самое происходит сейчас в Украине", - говорит Константин со слезами на глазах.

K. Гудаускас является основателем гуманитарного фонда "Bucha help". Он говорит, что фонд помогает восстанавливать дома и заботится о людях, которые все еще живут на линии фронта, но хотят переехать.

Мужчина говорит, что планирует вернуться в Литву после победы Украины. Только, добавляет он, ему придется выучить литовский язык. К. Гудаускас говорит, что путь на родину у каждого свой, но его путь в Литву лежит через Украину.

В настоящее время К. Гудаускас работает над фильмом.