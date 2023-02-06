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2023.02.06 11:40

В РФ планируют открыть завод для сборки иранских дронов

DW
Deutsche Welle 2023.02.06 11:40
Иранские дроны
Иранские дроны / AP nuotr.

Власти России и Ирана планируют построить в городе Елабуга в Татарстане завод по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136, пишет со ссылкой на источники издание The Wall Street Journal в воскресенье, 5 февраля.

По словам собеседников WSJ, в начале января в Россию прибыла высокопоставленная иранская делегация, состоящая из генералов и топ-менеджеров оружейных компаний. Они посетили запланированное место для завода и обсудили детали, необходимые для запуска проекта.

О подобных намерениях Кремля Белый дом сообщал еще в декабре прошлого года, отмечает WSJ. Теперь, по словам источников в администрации США, переговоры переросли в конкретные планы. При этом, как пишет издание, строительство завода еще не началось и поэтому он пока не окажет влияния на положение дел на фронте.

Москва и Тегеран планируют собирать усовершенствованные иранские дроны
Тегеран и Москва рассчитывают разработать усовершенствованную более быструю версию иранского беспилотника Shahed-136. По плану, завод сможет "в ближайшие годы" выпустить порядка 6 тыс. беспилотников, пишет WSJ.

По словам американских чиновников, будущий завод является частью миллиардной сделки между Ираном и Россией. В рамках нее Москва предоставляет Тегерану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются реконструировать, рассказали источники WSJ.

Российские военные использует иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136 для ударов по объектам энергосистемы Украины. Кремль отрицает, что пользуется иранскими дронами, настаивая, что применяет собственные беспилотники "Герань-1" и "Герань-2". Как отмечает WSJ, украинские силы противовоздушной обороны в значительной степени смогли нейтрализовать угрозу Shahed-136.

Deutsche Welle

# В мире# Война в Украине
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