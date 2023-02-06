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2023.02.06 09:37

В марте Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией

НГ
Новая газета – Балтия 2023.02.06 09:37
Польша
Польша / D. Umbraso/LRT nuotr.

В марте Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией, сообщает Polskie Radio.

«Электронная система на участке с Калининградской областью будет работать примерно на 200 км сухопутной границы», — сообщила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская.

По ее словам, состоящая из датчиков и камер система позволит круглосуточно контролировать границу вне зависимости от погодных условий, без необходимости пребывания на линии границы.

Благодаря периметрии, подчеркивает Михальская, офицеры могут видеть границу в штабе пограничной службы, а оповещения будут отправляться от систем обнаружения. Пограничники смогут реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, а не животными.

В то же время польские пограничники отмечают, что граница с Россией «стабильная и спокойная».

Напомним, в ноябре Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, на такой шаг было решено пойти из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки.

Новая газета – Балтия

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