Меняется расписание поездов Вильнюс-Клайпеда

В связи с работами по электрификации железной дороги в понедельник изменится расписание движения некоторых поездов на маршрутах Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Шяуляй, Каунас–Шяуляй, Радвилишкис–Клайпеда.

Некоторые рейсы по этим направлениям будут временно сокращены или отменены, сообщает литовская железнодорожная группа Lietuvos geležinkeliai (LTG).

«Эти работы чрезвычайно важны как для Lietuvos geležinkeliai, так и для всей страны. В ближайшие месяцы будет ограничено железнодорожное сообщение между Вильнюсом, Шяуляй, Клайпедой и промежуточными городами. Мы прилагаем все усилия, чтобы эти временные изменения как можно меньше сказались на наших пассажирах», - отметил в пресс-релизе глава предприятия пассажирских перевозок группы LTG Link Линас Баужис.

«Во время реализации всего проекта мы стремимся максимально сохранить утренние и вечерние рейсы, увеличить количество курсирующих поездов, организовать все регулярные рейсы с максимальным количеством по воскресеньям и максимально активно информировать клиентов об изменениях. Кроме того, ожидается полное возобновление движения как в пасхальную неделю, так и в летний период. Следующий этап работ по электрификации планируется с осени этого года», — отмечает он.

До 16 марта будут проводиться работы по электрификации на участке Кайшядорис-Радвилишкис, а с 17 марта по 25 мая - на участке Шяуляй-Клайпеда.

«Электрификация железных дорог является стратегически важным проектом для Литвы, который необходим, чтобы в ближайшем будущем обеспечить еще более эффективную и экологичную мобильность без выбросов CO2 с новыми электропоездами, подходящими для всех пассажиров», — говорится в сообщении.

Всем пассажирам, планирующим путешествовать поездом, предлагается проверить расписание на веб-сайте компании www.LTGLink.lt.