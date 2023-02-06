Вильнюс

Новости

26 мин. назад

Погода: долгожданное солнце и без осадков

Польша

Новости

31 мин. назад

В марте Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией

Поезд

Новости

52 мин. назад

Меняется расписание поездов Вильнюс-Клайпеда

Землетрясение в Турции

Новости

1 ч. назад

В Турции и Сирии произошли землетрясения. Сотни погибших

Война России против Укркаины (архивное фото)

Новости

17 ч. назад

В результате обстрела Харькова ранения получили пять человек

Австрийская группа Russkaja

Новости

21 ч. назад

Австрийская группа Russkaja объявила о расформировании

Книжный магазин (ассоциативное фото)

Новости

22 ч. назад

Сайт книжного магазина "Лабиринт" пометил Пушкина, Толстого и Маршака как "иноагентов"

Александр Лукашенко

Новости

22 ч. назад

Наталля Василевич. Стоит ли "беглым" каяться перед Лукашенко?

Алексей Навальный

Новости

23 ч. назад

Навальный: медленная «казнь по правилам»?

Йонас Оман

Новости

1 д. назад

Йонас Оман: Война против Украины напоминает Зимнюю войну с Финляндией

Нежелательная беременность (иллюстративное фото)

Новости

1 д. назад

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Война России против Украины

Новости

1 д. назад

Генпрокуратура Украины: с начала войны погибли минимум 460 детей

Эмануэлис Зингерис

Новости

1 д. назад

Зингерис: На заседаниях Генассамблеи ООН ряд держав воздерживаются от однозначного осуждения Москвы

"Войну мы пока не остановили"

Новости

1 д. назад

"Войну мы пока не остановили". Чем занимается анархистское подполье в России и как его ищут силовики

Вильнюс

Новости

1 д. назад

Конкурс экономии энергии «putinOut» в Литве: за 4 месяца участники сократили энергопотребление на 17%

Таллинн

Новости

1 д. назад

С 6 февраля в страны Балтии нельзя ввозить топливо из России в канистре

Новости

2023.02.06 09:16

Меняется расписание поездов Вильнюс-Клайпеда

B
BNS, LRT.lt 2023.02.06 09:16
Поезд
Поезд / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В связи с работами по электрификации железной дороги в понедельник изменится расписание движения некоторых поездов на маршрутах Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Шяуляй, Каунас–Шяуляй, Радвилишкис–Клайпеда.

Некоторые рейсы по этим направлениям будут временно сокращены или отменены, сообщает литовская железнодорожная группа Lietuvos geležinkeliai (LTG).

«Эти работы чрезвычайно важны как для Lietuvos geležinkeliai, так и для всей страны. В ближайшие месяцы будет ограничено железнодорожное сообщение между Вильнюсом, Шяуляй, Клайпедой и промежуточными городами. Мы прилагаем все усилия, чтобы эти временные изменения как можно меньше сказались на наших пассажирах», - отметил в пресс-релизе глава предприятия пассажирских перевозок группы LTG Link Линас Баужис.

«Во время реализации всего проекта мы стремимся максимально сохранить утренние и вечерние рейсы, увеличить количество курсирующих поездов, организовать все регулярные рейсы с максимальным количеством по воскресеньям и максимально активно информировать клиентов об изменениях. Кроме того, ожидается полное возобновление движения как в пасхальную неделю, так и в летний период. Следующий этап работ по электрификации планируется с осени этого года», — отмечает он.

До 16 марта будут проводиться работы по электрификации на участке Кайшядорис-Радвилишкис, а с 17 марта по 25 мая - на участке Шяуляй-Клайпеда.

«Электрификация железных дорог является стратегически важным проектом для Литвы, который необходим, чтобы в ближайшем будущем обеспечить еще более эффективную и экологичную мобильность без выбросов CO2 с новыми электропоездами, подходящими для всех пассажиров», — говорится в сообщении.

Всем пассажирам, планирующим путешествовать поездом, предлагается проверить расписание на веб-сайте компании www.LTGLink.lt.

# Литва
Вильнюс
27 мин. назад

Погода: долгожданное солнце и без осадков

Польша
32 мин. назад

В марте Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией

Землетрясение в Турции
1 ч. назад

В Турции и Сирии произошли землетрясения. Сотни погибших

Война России против Укркаины (архивное фото)
17 ч. назад

В результате обстрела Харькова ранения получили пять человек

Австрийская группа Russkaja
21 ч. назад

Австрийская группа Russkaja объявила о расформировании

Книжный магазин (ассоциативное фото)
22 ч. назад

Сайт книжного магазина "Лабиринт" пометил Пушкина, Толстого и Маршака как "иноагентов"

Александр Лукашенко
22 ч. назад

Наталля Василевич. Стоит ли "беглым" каяться перед Лукашенко?

Алексей Навальный
23 ч. назад

Навальный: медленная «казнь по правилам»?

Йонас Оман
9
1 д. назад

Йонас Оман: Война против Украины напоминает Зимнюю войну с Финляндией

9
Нежелательная беременность (иллюстративное фото)
1 д. назад

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Александр Лукашенко
2023.02.05 11:10

Наталля Василевич. Стоит ли "беглым" каяться перед Лукашенко?

Книжный магазин (ассоциативное фото)
2023.02.05 11:30

Сайт книжного магазина "Лабиринт" пометил Пушкина, Толстого и Маршака как "иноагентов"

Австрийская группа Russkaja
2023.02.05 12:55

Австрийская группа Russkaja объявила о расформировании

Землетрясение в Турции
2023.02.06 08:37

В Турции и Сирии произошли землетрясения. Сотни погибших

Алексей Навальный
2023.02.05 10:35

Навальный: медленная «казнь по правилам»?

Война России против Укркаины (архивное фото)
2023.02.05 16:18

В результате обстрела Харькова ранения получили пять человек

Польша
2023.02.06 09:37

В марте Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией

Вильнюс
2023.02.06 09:42

Погода: долгожданное солнце и без осадков