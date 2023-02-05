Австрийская группа Russkaja объявила о расформировании

Война России против Украины не позволяет музыкантам Russkaja продолжать работу в имидже и стиле, который сатирически использует советские символы и язык, объяснил коллектив.

На фоне войны России против Украины популярная австрийская группа Russkaja объявила о закрытии проекта. Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальной странице в Facebook, "продолжающаяся война в Украине, начатая Россией 24 февраля 2022 года, делает невозможным для нас продолжать имидж и стиль, который сатирически использует советские символы и язык".

По мнению музыкантов, "эта война не прекратится в ближайшее время, и даже если бы она прекратилась, советский образ и стиль оказались навсегда табуированы".

Исполнители, среди которых выходцы из России и Украины, Италии, Германии и Австрии также отметили, что группа стала мишенью в соцсетях. "Люди называют нас русскими террористами и пророссийскими, даже если мы являемся полной противоположностью", - указывается в сообщении. В этой связи возникают вопросы с безопасностью команды. Музыканты не хотят рисковать на случай, если произойдет что-то серьезное, когда они гастролируют, заявили в коллективе.

В стиле ска-панк

Группа, в состав которой входят шесть мужчин и одна женщина, была основана 18 лет назад австрийским музыкантом и актером русско-грузинского происхождения Георгием Макацария, который с 1989 года живет в Вене. В своей музыке Russkaja совмещает элементы польки, ска, фанфар, рока и русской народной музыки.

После начала войны в Украине коллектив переписал тексты песен, в которых обычно смешаны русский, немецкий и английский языки, и публично осудил агрессию России. На концерте в конце апреля 2022 года Russkaja исполняла свои песни перед украинским флагом с символом мира. "То что происходит сейчас - это катастрофа, и мы осуждаем эту безумную войну", - объявил в ходе выступления Георгий Макацария.

DW