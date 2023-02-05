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2023.02.05 07:30

Михаил Подоляк: Уничтожение позиций РФ в Крыму – в рамках международного права

Видео
ГА
"Голос Америки" 2023.02.05 07:30
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк / Vida Press nuotr.

Советник Офиса президента Украины в интервью русской службе «Голоса Америки» заявил, что Украина получит реактивные установки с радиусом поражения 150 км, но по-прежнему нуждается в системах с радиусом поражения 200-300 км для ликвидации объектов армии РФ в Крыму.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Русской службе «Голоса Америки» в пятницу отразил реакцию официального Киева на сообщение о новом пакете военной помощи от США. Он, в частности, подтвердил, что Украина получит реактивные снаряды с радиусом поражения 150 км, но при этом указал на необходимость получить снаряды с радиусом поражения 200-300 км.

«150 км решают проблемы [ликвидации российских] складов оперативно-тактического направления, а Крым находится на расстоянии более 200 км. Там размещены основные стратегические склады [армии РФ], и там находится ключевой ресурс для снабжения всех [российских] группировок по линии фронта, включая и Донецкую, и Луганскую области», – отметил Подоляк.

Ранее сообщалось, что Украина взяла на себя обязательство не наносить удары вглубь территории Российской Федерации. При этом, украинские силы имеют полное право поражать цели на территории аннексированного полуострова Крым, подчеркнул Михаил Подоляк.

«Международное право категорично: Донбасс и Крым – это территория только Украины, и у РФ нет там юридического присутствия. Поэтому незаконные власти и военные базы могут быть уничтожены в рамках международного права, чем мы и будем заниматься», – резюмировал советник главы ОПУ.

"Голос Америки"

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