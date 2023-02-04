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2023.02.04 16:44

Украина объявляла воздушную тревогу по всей стране, Одесса обесточена

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.04 16:44
Одесса
Одесса / AP nuotr.

Во всей Одессе отключили электричество. Весь город и часть Одесского района обесточены из-за аварии на подстанции "Укрэнерго", сообщили в энергетической компании ДТЭК.

В организации добавили, что это уже вторая масштабная авария на подстанции за прошедшие сутки. Очевидцы сообщили в соцсетях, что видели дым от пожара – предположительно на одной из подстанций под Одессой.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил, что в регионе происходят аварийные отключения электроснабжения. По его словам, ведётся подключение к электроэнергии основных объектов критической гражданской инфраструктуры.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил направить в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго.

Утром в субботу по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Белорусские активисты рассказали, что с аэродрома Мачулище поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Об ударах сообщений не поступало.

По данным Госпогранслужбы Украины, за 2022 год в стране объявляли воздушную тревогу почти 15 тысяч раз.

В свою очередь губернатор приграничной с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Красное. Там повреждён один дом, ещё у двух выбиты стекла. Никто не пострадал.

Ранее сегодня Гладков написал в телеграме, об обстреле со стороны Украины завода мостовых металлоконструкций в Борисовке. На предприятии возник пожар. Он локализован. Пострадавших нет.

Гладков бессрочно продлил в Белгородской области высокий уровень террористической опасности.

В Минобороны России утверждают, что российские войска выбили подразделения ВСУ с западных окраин поселка Двуречная Харьковской области.

В утренней сводке Генштаба ВСУ о боях за этот населенный пункт ничего не говорилось. Сообщалось лишь об обстреле Двуречной.

Подконтрольные России власти Донецка сообщили об обстреле центра города из реактивных систем залпового огня. Есть разрушения. Данные о возможных пострадавших уточняются.

Американский институт изучения войны в ежедневной сводке сообщает, что российские войска ведут все более интенсивные наступательные операции в районе Кременной.

Кременная и Сватово - опорные пункты российской обороны в Луганской области, к которым приблизились украинские силы, но российские войска пытаются перехватить в этом районе инициативу. Сообщается также о продолжающихся российских наступательных операциях к югу, в районе Бахмута в Донецкой области.

Генеральный штаб украинских вооруженных сил также сообщает, что российские войска наступают в районе Кременной и Бахмута, как и на других направлениях - с большими потерями, и утверждает, атаки отбиты.

В условиях боевых действий проверить достоверность сообщений воюющих сторон затруднительно.

Радио Свобода

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