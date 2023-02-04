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2023.02.04 11:59

В Белгородской области после обстрела загорелся завод

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.04 11:59
Огонь (иллюстративное фото)
Огонь (иллюстративное фото) / Shutterstock

В Белгородской области после обстрела возник крупный пожар на заводе. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, "снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода". Гладков утверждает, что регион атаковала украинская армия. Губернатор продлил высокий уровень террористической опасности в области бессрочно.

В местных телеграм-каналах пишут, что горит нефтебаза, огнём задело близлежащий "Борисовский завод мостовых металлоконструкций". На предприятии работала смена. Гладков заявил, что "людей успели вывести на безопасное расстояние".

На сайте завода указано, что с 2015 года он участвовал в строительстве Крымского моста.

Высокий уровень террористической опасности среди прочего предполагает усиленные патрули в общественных местах, более тщательный контроль в аэропортах и на вокзалах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности.

Ранее бессрочный высокий уровень террористической опасности ввели власти Курской и Брянской областей.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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