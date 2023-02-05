А. Троицкий – о статусе «иноагента», возможности новой мобилизации о сходстве между Шаманом и Кобзоном

Известный музыкальный критик, журналист и общественный деятель Артемий Троицкий, подобно многим другим антивоенно настроенным российским интеллигентам, недавно был объявлен в России «иностранным агентом». В онлайн интервью телепроекту «Наша русская улица» Артемий Кивович рассказал о том, как ему живётся в новом статусе, а также ответил на другие вопросы.

Как известно, Артемий Троицкий с 2014 года живёт в Таллинне. То, что министерство юстиции Российской Федерации объявило его «иностранным агентом», он воспринял иронично.

«Ну, по большому счёту, из серьёзных вещей ничего абсолютно не изменилось. Какой я был, такой я и остался. Но я решил специально гусей не дразнить, мосты не жечь, – и не собираюсь по этому поводу устраивать каких-то особых скандалов. Буду я, наверное, отчитываться как «иностранный агент» по своим доходам в Российской Федерации, – тем более, что доходы у меня равняются абсолютному нулю. Но в общем, ситуация для меня никак не изменилась, – и думаю, что мало для кого статус «иностранного агента» что-то в жизни меняет. Не думаю, что он заставляет людей отказываться от своего мнения или прекращать какую-то деятельность», – сказал Троицкий во время онлайн интервью.

Москва / фото AP

Не так давно спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что у россиян, которые уехали из страны, возможно, следовало бы отбирать их оставшуюся собственность. Насколько реальна такая угроза?

«Я не знаю. В принципе, естественно, Россия сейчас – страна абсолютного беззакония и страна, в которой собственная Конституция попирается направо и налево (и по всем пунктам). Так что, если это произойдёт, я не сильно удивлюсь. Посмотрим. Это всё не исключённые варианты, но тут я ничего поделать не могу, поскольку в России не живу и защищать свою собственность с пулемётом «Максим» я не буду», – смеётся критик.

Серьёзные неприятности навлёк на себя недавно лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Цитата с сайта агентства РИА Новости:

«Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направит в Следственный комитет Российской Федерации запрос с целью проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию вооружённых сил Российской Федерации. Гребенщиков в одном из интервью в прошлом году заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия Российской Федерации на Украине».

Борис Гребенщиков / фото Vida Press

Осмелятся ли российские власти покуситься на великого БГ?

«Покушаться – это наши власти горазды. Особенно это касается депутатов, поскольку депутаты российской Госдумы – это люди, которые, с одной стороны, как правило, очень глупы, а с другой стороны – абсолютно безответственны. Они могут себе позволять любые выступления. Потом уже какие-то чуточку более мозговитые ребята (скажем, в администрации президента или каких-то специализированных ведомствах типа ФСБ и так далее) – они уже как-то фильтруют заявления российских депутатов или ещё каких-то пропутинских активистов, членов патриотических каких-то организаций и так далее. Они уже смотрят: вот это явная глупость – или в ней есть, может, какое-то рациональное зерно? А вот если мы наедем на Гребенщикова – это нам будет выгодно или нет? Скорее всего, подумают они, это будет нам не очень выгодно, потому что Гребенщиков, с одной стороны, – человек небогатый, а с другой стороны, он не является настоящим политическим активистом. А с третьей стороны, – человек популярный, – и если мы что-нибудь против него предпримем (равно как и против Андрея Макаревича или Аллы Пугачёвой, или Земфиры), то, в общем-то, это нам, пожалуй, в плане пиара может сослужить скорее дурную службу, нежели хорошую», – полагает Троицкий.

Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева / фото - аккаунт Андрея Макаревича в Фейсбуке

Наезжая на народных кумиров, не поддержавших войну, российские власти стараются создавать новых звёзд – с «правильной», по их мнению, позицией. Недавно в Сети появился клип на песню «Встанем», написанную молодым певцом Шаманом. Композиция восхваляет войну против Украины, а в видеоряде российские оккупанты приравниваются к фронтовикам времён Второй мировой войны. Шаман поёт в компании с другими исполнителями, известными своей провластной ориентацией.

Российские певцы во время исполнения песни «Встанем» / стоп-кадр из видеоклипа

«Знаете, я бы не сказал, что работа по созданию каких-то новых российских «зигующих» патриотических звёзд идёт очень успешно, – говорит музыкальный критик. – Пока что все оперируют одним-единственным именем (даже не именем, а кличкой) Шаман. Единственная отличительная черта этого самого Шамана, на что все обращают внимание, – это то, что выступает он с такой довольно экзотической причёской (так называемые дреды). Причём, в отличие от изобретателей дредов – ямайских чернокожих ребят, всяких метисов и креолов типа Боба Марли, – у него дреды не настоящие, а накладные. То есть, он выходит на сцену и надевает вот эту самую накладочку – паричок из дредов. Со сцены уходит – дреды ликвидирует. Это мне, естественно, не могло не напомнить Иосифа Кобзона, который тоже очень рано облысел и, в общем-то, практически бóльшую часть своей карьеры хаживал именно в парике, в накладочке. Так что, разговоры о том, что «Шаман – это Кобзон сегодня», имеют под собой некоторые основания».

Иосиф Кобзон / фото - Wikipedia

А пока прокремлёвские продюсеры конструируют новых «правильных» звёзд, москвичи у самых стен Кремля («святая святых»!) пляшут под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Україна». Любительская видеозапись, сделанная в новогоднюю ночь, появилась в интернете.

«Я очень рад, что есть ещё в России смелый народ. Уж не знаю, были это русские или украинцы, – но молодцы, покуражились! Я надеюсь, что их за это в автозак не посадили», – улыбается Артемий.

Российские политологи говорят о предстоящей новой волне мобилизации практически как о деле решённом. А стало быть, вновь, как и в прошлую мобилизацию, за границу хлынут толпы «уклонистов», – и вновь все будут судить-рядить, правильно ли поступают Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, не пропуская их на свои территории.

Бегство россиян от мобилизации в Грузию / фото AP

«Я считаю, что это оправданно, – полагает Троицкий. – Я считаю, что те россияне, которые зарекомендовали себя как противники режима, как противники войны, – вот эти люди действительно заслуживают того, чтобы им предоставлять статус беженцев, предоставлять убежище и так далее. Эти люди, я думаю, этого заслужили. А те россияне, которые просто боятся, что их заберут в армию и они окажутся в холодных окопах с ржавыми автоматами… В общем-то, я думаю, что они могут вполне себе найти какие-то другие способы избежать этого. То есть, они могут просто сжечь повестки, они могут отказаться являться на призывной пункт и в военкомат. У них могут быть из-за этого неприятности, – то есть их могут арестовать, могут посадить. Но посадить – на сколько? То, что я слышал, – это на год-полтора. Думаю, гораздо лучше сесть даже на полтора года, и даже в российскую не очень комфортабельную тюрьму, чем отправляться в качестве пушечного мяса на войну. Потом, имеется масса других стран, помимо Евросоюза, куда россияне могут уехать, – от Армении до Монголии. Так что, я думаю, что позиция стран Евросоюза в этом смысле – она, конечно же, не бесспорная, но она имеет свою аргументацию».

Взорванный многоквартирный дом в Днепре / фото AP

После того, как 14 января Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в городе Днепр и в результате взрыва погибли около полусотни людей, в том числе шесть детей, президент Украины Владимир Зеленский выступил с жёстким обращением на русском языке:

«Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, – хотя прекрасно всё видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придёт за вами, некому будет вас защищать», – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский / фото AP

Артемий Троицкий абсолютно согласен с этими словами украинского лидера. Он также считает, что не реагировать на зло, молчать в ответ на происходящее – значит, вредить в том числе и себе самому.

«Я знаю довольно много народу (в том числе это и некоторые мои друзья-приятели) в России, которые, в общем-то, всё понимают и всё думают правильно, – но при этом, в силу самых разных причин (и бытового характера, и в силу особенностей своего темперамента и менталитета), надеются отмолчаться. То есть, переждать, переждать этот кошмар: дай бог, война закончится, всё более или менее успокоится-устаканится, и так получится, что мы как бы, с одной стороны, и репутацию свою не испортили (и сможем ездить и в Евросоюз, и в Америку, и куда угодно), – а с другой стороны, и отношения с властями тоже не испортили, – продолжаем выступать, записываться, снимать, сниматься и не состоять во всяких стоп-листах. Я думаю, что вот эти ожидания – они слишком оптимистичны. Я думаю, что отмолчаться всё-таки вряд ли у кого-то получится, – потому что в дверь постучат рано или поздно к каждому», – заявил Артемий Троицкий в онлайн интервью программе «Наша русская улица».