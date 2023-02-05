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2023.02.05 08:50

А. Троицкий – о статусе «иноагента», возможности новой мобилизации о сходстве между Шаманом и Кобзоном

ТН KV LRT.lt
телепроект «Наша русская улица», Ketvirta versija, LRT.lt 2023.02.05 08:50
Артемий Троицкий во время онлайн интервью телепрограмме «Наша русская улица»
Артемий Троицкий во время онлайн интервью телепрограмме «Наша русская улица» / стоп-кадр телепрограммы «Наша русская улица»

Известный музыкальный критик, журналист и общественный деятель Артемий Троицкий, подобно многим другим антивоенно настроенным российским интеллигентам, недавно был объявлен в России «иностранным агентом». В онлайн интервью телепроекту «Наша русская улица» Артемий Кивович рассказал о том, как ему живётся в новом статусе, а также ответил на другие вопросы.

Как известно, Артемий Троицкий с 2014 года живёт в Таллинне. То, что министерство юстиции Российской Федерации объявило его «иностранным агентом», он воспринял иронично.

«Ну, по большому счёту, из серьёзных вещей ничего абсолютно не изменилось. Какой я был, такой я и остался. Но я решил специально гусей не дразнить, мосты не жечь, – и не собираюсь по этому поводу устраивать каких-то особых скандалов. Буду я, наверное, отчитываться как «иностранный агент» по своим доходам в Российской Федерации, – тем более, что доходы у меня равняются абсолютному нулю. Но в общем, ситуация для меня никак не изменилась, – и думаю, что мало для кого статус «иностранного агента» что-то в жизни меняет. Не думаю, что он заставляет людей отказываться от своего мнения или прекращать какую-то деятельность», – сказал Троицкий во время онлайн интервью.

Москва
Москва / фото AP

Не так давно спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что у россиян, которые уехали из страны, возможно, следовало бы отбирать их оставшуюся собственность. Насколько реальна такая угроза?

«Я не знаю. В принципе, естественно, Россия сейчас – страна абсолютного беззакония и страна, в которой собственная Конституция попирается направо и налево (и по всем пунктам). Так что, если это произойдёт, я не сильно удивлюсь. Посмотрим. Это всё не исключённые варианты, но тут я ничего поделать не могу, поскольку в России не живу и защищать свою собственность с пулемётом «Максим» я не буду», – смеётся критик.

Серьёзные неприятности навлёк на себя недавно лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Цитата с сайта агентства РИА Новости:

«Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направит в Следственный комитет Российской Федерации запрос с целью проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию вооружённых сил Российской Федерации. Гребенщиков в одном из интервью в прошлом году заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия Российской Федерации на Украине».

Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков / фото Vida Press

Осмелятся ли российские власти покуситься на великого БГ?

«Покушаться – это наши власти горазды. Особенно это касается депутатов, поскольку депутаты российской Госдумы – это люди, которые, с одной стороны, как правило, очень глупы, а с другой стороны – абсолютно безответственны. Они могут себе позволять любые выступления. Потом уже какие-то чуточку более мозговитые ребята (скажем, в администрации президента или каких-то специализированных ведомствах типа ФСБ и так далее) – они уже как-то фильтруют заявления российских депутатов или ещё каких-то пропутинских активистов, членов патриотических каких-то организаций и так далее. Они уже смотрят: вот это явная глупость – или в ней есть, может, какое-то рациональное зерно? А вот если мы наедем на Гребенщикова – это нам будет выгодно или нет? Скорее всего, подумают они, это будет нам не очень выгодно, потому что Гребенщиков, с одной стороны, – человек небогатый, а с другой стороны, он не является настоящим политическим активистом. А с третьей стороны, – человек популярный, – и если мы что-нибудь против него предпримем (равно как и против Андрея Макаревича или Аллы Пугачёвой, или Земфиры), то, в общем-то, это нам, пожалуй, в плане пиара может сослужить скорее дурную службу, нежели хорошую», – полагает Троицкий.

Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева
Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева / фото - аккаунт Андрея Макаревича в Фейсбуке

Наезжая на народных кумиров, не поддержавших войну, российские власти стараются создавать новых звёзд – с «правильной», по их мнению, позицией. Недавно в Сети появился клип на песню «Встанем», написанную молодым певцом Шаманом. Композиция восхваляет войну против Украины, а в видеоряде российские оккупанты приравниваются к фронтовикам времён Второй мировой войны. Шаман поёт в компании с другими исполнителями, известными своей провластной ориентацией.

Российские певцы во время исполнения песни «Встанем»
Российские певцы во время исполнения песни «Встанем» / стоп-кадр из видеоклипа

«Знаете, я бы не сказал, что работа по созданию каких-то новых российских «зигующих» патриотических звёзд идёт очень успешно, – говорит музыкальный критик. – Пока что все оперируют одним-единственным именем (даже не именем, а кличкой) Шаман. Единственная отличительная черта этого самого Шамана, на что все обращают внимание, – это то, что выступает он с такой довольно экзотической причёской (так называемые дреды). Причём, в отличие от изобретателей дредов – ямайских чернокожих ребят, всяких метисов и креолов типа Боба Марли, – у него дреды не настоящие, а накладные. То есть, он выходит на сцену и надевает вот эту самую накладочку – паричок из дредов. Со сцены уходит – дреды ликвидирует. Это мне, естественно, не могло не напомнить Иосифа Кобзона, который тоже очень рано облысел и, в общем-то, практически бóльшую часть своей карьеры хаживал именно в парике, в накладочке. Так что, разговоры о том, что «Шаман – это Кобзон сегодня», имеют под собой некоторые основания».

Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон / фото - Wikipedia

А пока прокремлёвские продюсеры конструируют новых «правильных» звёзд, москвичи у самых стен Кремля («святая святых»!) пляшут под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Україна». Любительская видеозапись, сделанная в новогоднюю ночь, появилась в интернете.

«Я очень рад, что есть ещё в России смелый народ. Уж не знаю, были это русские или украинцы, – но молодцы, покуражились! Я надеюсь, что их за это в автозак не посадили», – улыбается Артемий.

Российские политологи говорят о предстоящей новой волне мобилизации практически как о деле решённом. А стало быть, вновь, как и в прошлую мобилизацию, за границу хлынут толпы «уклонистов», – и вновь все будут судить-рядить, правильно ли поступают Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, не пропуская их на свои территории.

Бегство россиян от мобилизации в Грузию
Бегство россиян от мобилизации в Грузию / фото AP

«Я считаю, что это оправданно, – полагает Троицкий. – Я считаю, что те россияне, которые зарекомендовали себя как противники режима, как противники войны, – вот эти люди действительно заслуживают того, чтобы им предоставлять статус беженцев, предоставлять убежище и так далее. Эти люди, я думаю, этого заслужили. А те россияне, которые просто боятся, что их заберут в армию и они окажутся в холодных окопах с ржавыми автоматами… В общем-то, я думаю, что они могут вполне себе найти какие-то другие способы избежать этого. То есть, они могут просто сжечь повестки, они могут отказаться являться на призывной пункт и в военкомат. У них могут быть из-за этого неприятности, – то есть их могут арестовать, могут посадить. Но посадить – на сколько? То, что я слышал, – это на год-полтора. Думаю, гораздо лучше сесть даже на полтора года, и даже в российскую не очень комфортабельную тюрьму, чем отправляться в качестве пушечного мяса на войну. Потом, имеется масса других стран, помимо Евросоюза, куда россияне могут уехать, – от Армении до Монголии. Так что, я думаю, что позиция стран Евросоюза в этом смысле – она, конечно же, не бесспорная, но она имеет свою аргументацию».

Взорванный многоквартирный дом в Днепре
Взорванный многоквартирный дом в Днепре / фото AP

После того, как 14 января Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в городе Днепр и в результате взрыва погибли около полусотни людей, в том числе шесть детей, президент Украины Владимир Зеленский выступил с жёстким обращением на русском языке:

«Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, – хотя прекрасно всё видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придёт за вами, некому будет вас защищать», – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / фото AP

Артемий Троицкий абсолютно согласен с этими словами украинского лидера. Он также считает, что не реагировать на зло, молчать в ответ на происходящее – значит, вредить в том числе и себе самому.

«Я знаю довольно много народу (в том числе это и некоторые мои друзья-приятели) в России, которые, в общем-то, всё понимают и всё думают правильно, – но при этом, в силу самых разных причин (и бытового характера, и в силу особенностей своего темперамента и менталитета), надеются отмолчаться. То есть, переждать, переждать этот кошмар: дай бог, война закончится, всё более или менее успокоится-устаканится, и так получится, что мы как бы, с одной стороны, и репутацию свою не испортили (и сможем ездить и в Евросоюз, и в Америку, и куда угодно), – а с другой стороны, и отношения с властями тоже не испортили, – продолжаем выступать, записываться, снимать, сниматься и не состоять во всяких стоп-листах. Я думаю, что вот эти ожидания – они слишком оптимистичны. Я думаю, что отмолчаться всё-таки вряд ли у кого-то получится, – потому что в дверь постучат рано или поздно к каждому», – заявил Артемий Троицкий в онлайн интервью программе «Наша русская улица».

Артемий Троицкий во время онлайн интервью телепрограмме «Наша русская улица»
Москва
Борис Гребенщиков
Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева
Российские певцы во время исполнения песни «Встанем»
Иосиф Кобзон
Бегство россиян от мобилизации в Грузию
Взорванный многоквартирный дом в Днепре
# Культура# Война в Украине# "Наша русская улица"
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