Cтраны Балтии и Польша призвали к недопущению спортсменов РФ и Беларуси на Олимпиаду-2024

МОК заявил, что решение по вопросу об их допуске на Олимпиаду в Париже не принято.

Страны Балтии и Польша призвали международные спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх и других спортивных мероприятиях, пока продолжается война в Украине.

«Любые попытки Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских и белорусских спортсменов для участия в соревнованиях, даже под нейтральным флагом, должны быть отвергнуты», — подчеркивается в заявлении министров спорта Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

На прошлой неделе МОК заявил, что спортсмены из России и Беларуси, которым после вторжения России в Украину запретили участвовать в соревнованиях в Европе, смогут участвовать в квалификационных отборочных соревнованиях в Азии.

Позиция стран Балтии и Польши состоит в том, что «усилия по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под прикрытием нейтралитета легитимизируют политические решения[России и Беларуси] и широкомасштабную пропаганду этих стран».

Министры спорта Латвии, Литвы, Польши и Эстонии призвали «все международные спортивные организации и федерации» снять российских и белорусских спортсменов с международных соревнований до окончания войны против Украины.

В среду Латвия присоединилась к заявлениям Украины о намерении бойкотировать Олимпиаду-2024 и отборочные соревнования к ней, если российские и белорусские спортсмены будут в них участвовать, пока против Украины идет война.

Напомним, что когда на прошлой неделе стало известно об обращенном к российским и белорусским спортсменам предложении Олимпийского совета Азии соревноваться в азиатских странах, это вызвало возмущение Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение России участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже будет равносильно демонстрации того, что «террор в какой-то степени приемлем».

Однако организаторы летних Олимпийских игр в Париже настаивают на том, что будут соблюдать решение МОК об участии спортсменов России и Беларуси.

«Относительно присутствия российских и белорусских спортсменов на Играх 2024 года в Париже, следует напомнить, что система квалификации определяется международными федерациями, МОК и МПК (Международным паралимпийским комитетом)», — говорится в сообщении комитета «Париж-2024».

В МОК отмечают, что говорить о допуске россиян к участию в Олимпиаде-2024 преждевременно.

«Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдете упоминания об Олимпийских играх 2024 года в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом», — сообщается в разъяснении МОК для прессы от 2 февраля.

В заявлении МОК от 25 января говорилось, что спортсмены из России и Беларуси могут быть допущены до Олимпийских игр в нейтральном статусе (без каких-либо ассоциаций с национальным флагом, гимном или цветам) и при полном соблюдении антидопинговых правил.

«Ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта», — говорилось в этом заявлении.

На последних трех летних Олимпийских играх россияне участвовали в нейтральном статусе, без возможности использовать национальную атрибутику, в качестве наказания за допинговые фальсификации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, а Паралимпийские игры — с 28 августа по сентябрь 2024 года.

"Голос Америки"