Живущим за границей россиянам стали отказывать в выдаче новых загранпаспортов. Почему и что делать?

За последние недели нескольким уехавшим из страны россиянам консульства отказали в получении или продлении загранпаспортов. Русская служба Би-би-си разбиралась, насколько это законно и что делать в таких случаях.

Консульство в Вильнюсе отказало в выдаче загранпаспорта жене обвиняемого по уголовному делу о "военных фейках" Кристине Завьяловой. Другой россиянке - бывшей координаторке штаба Навального (штабы Навального признаны в России экстремистской организацией и запрещены) в Ярославле Елене Лекиашвили - не оформили в Литве новый паспорт из-за невыплаченного штрафа. Суд оштрафовал ее за участие в митинге в поддержку Алексея Навального еще в 2021 году.

Третий случай, когда российское посольство отказалось взаимодействовать с соотечественницей, произошел в Канаде. Россиянке отменили прием в консульском отделе из-за того, что она была подписана на оппозиционный паблик в фейсбуке. Женщине сказали, что причина отказа - "угроза безопасности российскому загранучреждению".

Не выдавать загранпаспорт - это законно?

По российским законам ни супруга фигуранта уголовного дела, ни тем более подписчица оппозиционной группы не должны были получить отказ в обслуживании. В законе "О порядке выезда из РФ" четко перечислены случаи, когда консульство не выдает гражданину новый загранпаспорт. Например, при наличии оснований запретить ему выезжать из России.

Что же это за основания? За границу нельзя, если россиянин признан банкротом или имеет допуск к гостайне. А еще - если он призван в армию, на него заведено уголовное дело или он "уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом" - то есть, например, не выплатил административный штраф, не отбыл срок в тюрьме или 15 суток в спецприемнике.

Вместо нового паспорта таким людям в консульстве выдадут временное "свидетельство на въезд в РФ". Это одноразовый документ, которая позволяет лишь вернуться в Россию.

Юрист Григорий Вайпан считает, что этот закон противоречит международному праву. "По сути, российское государство таким образом принуждает людей к возвращению, - объяснил Би-би-си Вайпан. - Комитет по правам человека ООН исходит из того, что отказ государства выдать новый паспорт своему гражданину, который находится за рубежом, нарушает его право на свободу передвижения. Комитет подчеркивает, что государство не вправе ссылаться на то, что человек без паспорта может вернуться в свою страну".

Выдачу "свидетельства на въезд" людям, которым на родине грозит уголовное дело или перспектива уехать на фронт, юрист называет издевательством.

Российские власти могут изобрести и другие, не упомянутые в законах, основания для придирок к уехавшим гражданам, полагает юрист, говоривший с Би-би-си на условиях анонимности: "Например, могут ответить, что вы достигли возраста 45 лет, и потребуют подтвердить замену внутреннего паспорта. Скажут: "Почему вы пришли в наше консульство, вы в этой стране официально не зарегистрированы", или "ваше российское гражданство в базе данных не подтверждено". Но самый простой способ - вообще не озвучивать никаких основания отказа и не выдавать документ, подтверждающий отказ".

А до войны кто-нибудь с этим сталкивался?



Эта проблема пугающая, но не новая. В загранпаспортах российским политэмигрантам отказывали и до войны.

Фигуранту "санитарного дела", соратнику Навального Олегу Степанову отказали в оформлении нового загранпаспорта в 2021 году. Он к тому моменту уехал из России в Грузию и решил на всякий случай сделать себе второй десятилетний паспорт - закон позволяет оформить дополнительный документ любому желающему.

На специальном сайте он следил за степенью готовности документа. "Сначала было 30%, потом 60%, а потом пришло письмо: вам отказано, за подробностями можете обратиться туда, где подавали документы", - рассказал Степанов Би-би-си.

Подробностей он узнавать не стал. К тому времени Степанова уже объявили в России в розыск, и он был уверен, что эти вещи связаны. "Поэтому всем, кто пока не в розыске, советую заняться вторым паспортом", - говорит он.

Сергей Беспалов был руководителем штаба Навального в Иркутске, пока на него не завели уголовное дело. Нарушив подписку о невыезде, Беспалов уехал из страны в начале 2021 года.

Его загранпаспорту оставалось действовать всего год. Когда - уже за рубежом - он попытался получить новый, то обнаружил в анкете вопросы: осуждены ли вы в России по уголовному делу и есть ли у вас ограничения на выезд из страны. На оба вопроса Беспалов честно дал утвердительный ответ. Он понял, что нового паспорта ему не видать.

Беспалов вышел из положения, оформив в Литве паспорт иностранца (по-английски он называется certificate of identity или alien passport).

Это - вариант для тех счастливчиков, у кого есть вид на жительство другой страны. Многие страны (США, Британия, Канада, Япония, Эстония, Финляндия и другие) выдают такой документ, если иностранец докажет, что получить паспорт своей страны он никак не может. Например, покажет отказ консульства.

Паспорт иностранца нужен, по сути, только для путешествий: он позволяет Беспалову уезжать из Литвы и возвращаться обратно. Политэмигрант рассказывает, что пограничники удивляются, разглядывая документ, но пропускают.

Впрочем, путешествовать он теперь может только по Евросоюзу. Паспорт иностранца не удостоверяет гражданство человека, поэтому даже в безвизовые для россиян страны - например, Турцию или Грузию - Беспалову теперь нужна виза. А, будучи в розыске, получить визу не так-то просто.

Сергей давно не может увидеться со своими детьми: им как россиянам очень трудно получить шенгенскую визу, а ему - выехать из ЕС.

Так что же делать, если не дают загранпаспорт?

Россиян-эмигрантов, которые не могут заменить истекающий загранпаспорт, будет становиться все больше.

Для уголовного - а тем более административного - дела сейчас много не надо: если живущий за рубежом россиянин пишет в своих соцсетях о войне и не придерживается официальной позиции властей, на него можно завести даже не одно, а много дел за "фейки" и дискредитацию вооруженных сил. Штраф, конечно, можно оплатить, чтобы погасить "невыполненные обязательства перед судом". А если таких штрафов будет много? И что делать тем, кто не может получить паспорт иностранца?

Те, кого преследуют в России по политическим мотивам, могут попросить в другой стране политическое убежище. Ждать решения об убежище приходится долго, иногда - годами. Порой соискатели оказываются в центрах для мигрантов, где не очень хорошие условия жизни. К тому же придется доказывать, что на родине вам грозит опасность.

Но когда статус наконец получен, проблемы с документами отпадают: для беженцев существуют и специальные паспорта, и ускоренный путь к получению гражданства во многих странах.

Сложнее всего придется россиянам без ВНЖ, на которых в России завели административное или уголовное дело, но не по "политической" статье. Дадут ли гуманитарный ВНЖ россиянину, которого на родине обвиняют в употреблении наркотиков или нарушении ПДД? Получит ли статус беженца мужчина, которого в России заочно судят за неявку в военкомат? Известны случаи, когда уехавшим из-за мобилизации мужчинам отказывали в убежище. Как раз из-за такого отказа в Южной Корее пятеро бежавших от мобилизации россиян уже несколько месяцев живут в аэропорту.

Групповые риски "не прокатят"

Получить убежище на территории Евросоюза россиянин сможет только, если подтвердит "индивидуальный, личный риск" в случае возвращения в Россию, говорит адвокат и эксперт по защите прав мигрантов Ольга Цейтлина.

По ее мнению, ссылаться на то, что консульство не выдает паспорт, угрозу административного дела и даже на полученную из военкомата повестку - тоже может быть недостаточно. Хотя и тут все будет строго индивидуально: например, вызов в военкомат для сверки данных или "боевая повестка" с предписанием явиться на сборный пункт - это формально разные риски, и оценивать их могут по-разному.

Общие, групповые риски - например, отказ от мобилизации в России - для получения убежища или иного гуманитарного статуса во многих европейских странах, например, в Бельгии и Германии, "не прокатят", подтверждает Цейтлина. Но если человек получил административный штраф за "Нет войне" или ему грозит уголовное преследование за "дискредитацию" и "фейки", за выражение мнения, либо он сбежал с поля боя и ему грозит срок за дезертирство или выдачу гостайны врагу, это могут признать индивидуальным риском. Хотя конкретные критерии и правила каждая страна устанавливает самостоятельно, отмечает она.

Пока случаи отказов в выдаче российских загранпаспортов единичны, но закон написан так, что проблемы могут возникнуть у многих. А если у человека не будет паспорта или документа, удостоверяющего его личность и подтверждающего право находиться в стране ЕС, он станет незаконным мигрантом.

Нелегалов можно привлечь за нарушение режима пребывания и депортировать. Но будут ли высылать россиян, которым консульства откажут в замене загранпаспорта - это уже другой вопрос и следующая, но не автоматическая процедура, говорит адвокат Цейтлина. Вряд ли россиян ждет массовая высылка, считает она. Но вполне реально, что эти люди окажутся в положении незаконных мигрантов без возможности работать, снимать жилье, получить медстраховку и лечение или пересекать границы Евросоюза.

Читайте также:

"История на Путине не заканчивается". Как живут россияне, сбежавшие от чужой войны в Казахстан

"Это война не отечественная, а захватническая". Истории россиян, бежавших от мобилизации в Турцию

Три месяца в аэропорту: что ждет россиян, бежавших от мобилизации в Корею