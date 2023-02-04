Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

Новости

21 мин. назад

По стопам Путина? Нетаньяху обвиняют в попытке создать вертикаль власти. В Израиле раскол

Огонь (иллюстративное фото)

Новости

22 мин. назад

В Белгородской области после обстрела загорелся завод

Деньги

Новости

46 мин. назад

"Иногда сильно мучает совесть". Как украинские мужчины за деньги уезжают за границу

Сергей Шойгу

Новости

2 ч. назад

Британская разведка: Россия включила оккупированные территории Украины в Южный военный округ

Третья Антивоенная Конференция Форума свободной России

Новости

2 ч. назад

Российская эмиграция не обеспокоена решением российских властей о Форуме свободной России

Олимпийские кольца

Новости

2 ч. назад

Cтраны Балтии и Польша призвали к недопущению спортсменов РФ и Беларуси на Олимпиаду-2024

Война России против Украины

Новости

2 ч. назад

США опровергли, что предлагали России 20% территории Украины ради мира

Национальный театр оперы и балета Литвы

Новости

3 ч. назад

Коллектив Театра оперы и балеты Литвы встревожен избранием нового руководителя

Пако Рабан

Новости

4 ч. назад

Во Франции в возрасте 88 лет умер дизайнер Пако Рабан

Логотип акции RADAROM, направленной на приобретение радаров для Украины

Новости

4 ч. назад

Жители Литвы собрали более 5 миллионов евро на радары для Украины

Хельсинки

Новости

4 ч. назад

Два друга Путина получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры

Танк "Леопард"

Новости

4 ч. назад

Германия передаст Украине 88 танков "Леопард 1"

Кришьянис Кариньш, Кая Каллас, Ингрида Шимоните

Новости

5 ч. назад

Государства Балтии призвали ускорить поставки оружия Украине

Вилия Алекнайте-Абрамикене

Новости

5 ч. назад

Алекнайте-Абрамикене: Если Россия примет участие в сессии ОБСЭ, Литва ее бойкотирует

Российские интернет-"тролли"

Новости

18 ч. назад

В 2022-м в РФ ограничивали свободу интернета 637 тысяч раз

Литовско-белорусская граница

Новости

19 ч. назад

В Латвии на чиновников завели дело из-за поставки некачественной колючей проволоки для забора на границе с Беларусью

Новости

2023.02.04 12:00

По стопам Путина? Нетаньяху обвиняют в попытке создать вертикаль власти. В Израиле раскол

BN
BBC News Русская служба 2023.02.04 12:00
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин / AP nuotr.

Генеральный прокурор Израиля Галит Бахарав-Миара подала жалобу министру юстиции на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его новое правительство, обвинив их, по сути, в попытке построения пресловутой вертикали власти.

В 112-страничном докладе она заявляет, что реформа судебной системы, на которой настаивают новые власти, лишит Израиль системы сдержек и противовесов и позволит правительству беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Учитывая, что в ноябре к власти в Израиле пришло самое правое правительство в его истории, на кону оказались принципы демократии, считают многие израильтяне.

С середины января в стране не стихают протесты с участием десятков тысяч человек.

Раскол в обществе, который эксперты предрекали при правительстве ультранационалистов, произошел гораздо раньше прогнозов.

В чем суть предлагаемой реформы?

Правительство намерено ограничить полномочия Верховного суда и лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

На практике это будет означать, что Верховный суд больше не сможет блокировать принятие законов, которые сочтет неконституционными.

По замыслу Нетаньяху, любое вето можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос.

То есть правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, сможет всегда обходить вето Верховного суда.

Также основные законы больше не будут обсуждаться в Верховном суде. В случае необходимости внести поправки или отменить тот или иной закон предлагается другая процедура, в рамках которой решения будут приниматься не большинством голосов, а особым порядком, как выразился министр юстиции Израиля Ярив Левин.

В чем будет состоять особенность нового порядка, Левин не разъяснил.

В своем обращении в минюст генеральный прокурор Галит Бахарав-Миара заявила, что инициатива правительства - это покушение на принципы разделения власти, независимость судебной системы и основы защиты прав личности.

В виду того, что в Израиле нет конституции, а значит и Конституционного суда, контроль за действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд.

Противники реформы боятся, что, оставшись без контроля, ультранационалисты и ультраортодоксы, из которых состоит нынешняя правящая коалиция, превратят страну во второй Иран.

Какие цели преследует Нетаньяху?

Конечно, абсолютно светский Биньямин Нетаньяху не стремится привести Израиль к гендерному неравенству, гомофобии и религиозному перекосу в жизни общества.

Именно такой может стать страна, если осуществятся все предвыборные замыслы партий, на которые он вынужден был опереться, чтобы снова занять кресло премьера.

Но ему придется мириться с новым положением вещей по двум соображениям: чтобы оставаться у власти как можно дольше и навсегда обрести иммунитет от уголовного преследования.

Нетаньяху находится под следствием с 2017 года по обвинениям в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием.

В случае признания его виновным Биби суммарно грозит до 13 лет тюремного заключения.

Он отрицает обвинения, но за все годы следствия так и не представил доказательств своей невиновности.

Единственный способ для него покончить с этим - закон об отмене парламентом решений Верховного суда.

Аргументы в пользу реформы

Сторонники судебной реформы, а таких среди рядовых израильтян тоже немало, считают ее полезной для укрепления демократии в стране.

Их аргумент: правительство, которое выбрал народ, не должно подчиняться судьям, которых рядовые израильтяне не выбирают.

Сторонники Нетаньяху среди политиков говорят, что Верховный суд узурпировал власть в стране, лишая правительство действовать по своему усмотрению, и давно пора положить этому конец.

"Я твердо верю в демократию, и Израиль - единственная демократия в нашем регионе. Я чувствую себя очень комфортно с предлагаемыми изменениями - они демократичны и способствую соблюдению баланса сил", - сказал в комментарии Би-би-си министр экономики Израиля Нир Баркат.

По его мнению, судебная реформа приведет израильскую систему управления в соответствие с моделями, практикуемыми в Европе, и это, в свою очередь, благоприятно отразится на экономике страны.

Однако в последнем отчете одного из крупнейших международных инвестиционных банков JPMorgan, экономисты предупреждают, что реформа правительства Нетаньяху, напротив, значительно повысит риски инвестиций в Израиль, что приведет к понижению кредитного рейтинга страны.

"Все это до боли напоминает одну небезызвестную страну и ее лидера. Мы все видим, к чему привела Россию концентрация власти в одних руках. Это губительно для самой страны и опасно для окружающих", - говорит собеседник Би-би-си в израильской оппозиции.

Читайте также:

Израиль в руках ультранационалистов. Нетаньяху загнан в угол или у него есть план?

"Спортсмен без стероидов". Что ждет Нетаньяху и Израиль после ухода Трампа

"Я, как и дед, становлюсь беженцем". Почему россияне уезжают в Израиль?

BBC News
# В мире# Израиль
Огонь (иллюстративное фото)
23 мин. назад

В Белгородской области после обстрела загорелся завод

Деньги
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
47 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Иногда сильно мучает совесть". Как украинские мужчины за деньги уезжают за границу

Сергей Шойгу
2 ч. назад

Британская разведка: Россия включила оккупированные территории Украины в Южный военный округ

Третья Антивоенная Конференция Форума свободной России
2 ч. назад

Российская эмиграция не обеспокоена решением российских властей о Форуме свободной России

Олимпийские кольца
2 ч. назад

Cтраны Балтии и Польша призвали к недопущению спортсменов РФ и Беларуси на Олимпиаду-2024

Война России против Украины
2 ч. назад

США опровергли, что предлагали России 20% территории Украины ради мира

Национальный театр оперы и балета Литвы
3 ч. назад

Коллектив Театра оперы и балеты Литвы встревожен избранием нового руководителя

Пако Рабан
4 ч. назад

Во Франции в возрасте 88 лет умер дизайнер Пако Рабан

Логотип акции RADAROM, направленной на приобретение радаров для Украины
4 ч. назад

Жители Литвы собрали более 5 миллионов евро на радары для Украины

Хельсинки
4 ч. назад

Два друга Путина получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры

„Ukreate Hub“
6
2023.02.03 15:00

В Вильнюсе открыли центр для активных представителей украинского гражданского общества

6
В Путин и В.Соловьев
2023.02.03 15:31

Соловьев раскритиковал Науседу и заявил, что "Литвы больше не будет"

Заправка
5
2023.02.03 14:00

Пользоваться автомобилем в Литве станет труднее: экономисты предсказывают подорожание топлива

5
Протесты в Брюсселе
Интервью ЛРТ 5
2023.02.03 16:20
Интервью ЛРТ

Вступление Украины в ЕС требует времени: "Есть два врага - Россия, агрессор, и коррупция, которую сами породили"

5
Американские системы Patriot
2023.02.03 12:45

США поставят Украине бомбы большой дальности

Российские интернет-"тролли"
2023.02.03 17:37

В 2022-м в РФ ограничивали свободу интернета 637 тысяч раз

Литовско-белорусская граница
2023.02.03 17:00

В Латвии на чиновников завели дело из-за поставки некачественной колючей проволоки для забора на границе с Беларусью

Хельсинки
2023.02.04 08:00

Два друга Путина получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры

Танк "Леопард"
2023.02.04 07:25

Германия передаст Украине 88 танков "Леопард 1"

Кришьянис Кариньш, Кая Каллас, Ингрида Шимоните
2023.02.04 07:20

Государства Балтии призвали ускорить поставки оружия Украине