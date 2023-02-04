Олимпийские кольца

Новости

4 мин. назад

Cтраны Балтии и Польша призвали к недопущению спортсменов РФ и Беларуси на Олимпиаду-2024

Война России против Украины

Новости

4 мин. назад

США опровергли, что предлагали России 20% территории Украины ради мира

Национальный театр оперы и балета Литвы

Новости

59 мин. назад

Коллектив Театра оперы и балеты Литвы встревожен избранием нового руководителя

Пако Рабан

Новости

1 ч. назад

Во Франции в возрасте 88 лет умер дизайнер Пако Рабан

Логотип акции RADAROM, направленной на приобретение радаров для Украины

Новости

1 ч. назад

Жители Литвы собрали более 5 миллионов евро на радары для Украины

Хельсинки

Новости

1 ч. назад

Два друга Путина получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры

Танк "Леопард"

Новости

2 ч. назад

Германия передаст Украине 88 танков "Леопард 1"

Кришьянис Кариньш, Кая Каллас, Ингрида Шимоните

Новости

2 ч. назад

Государства Балтии призвали ускорить поставки оружия Украине

Вилия Алекнайте-Абрамикене

Новости

2 ч. назад

Алекнайте-Абрамикене: Если Россия примет участие в сессии ОБСЭ, Литва ее бойкотирует

Российские интернет-"тролли"

Новости

15 ч. назад

В 2022-м в РФ ограничивали свободу интернета 637 тысяч раз

Литовско-белорусская граница

Новости

16 ч. назад

В Латвии на чиновников завели дело из-за поставки некачественной колючей проволоки для забора на границе с Беларусью

Протесты в Брюсселе

Новости

17 ч. назад

Вступление Украины в ЕС требует времени: "Есть два врага - Россия, агрессор, и коррупция, которую сами породили"

В Путин и В.Соловьев

Новости

17 ч. назад

Соловьев раскритиковал Науседу и заявил, что "Литвы больше не будет"

„Ukreate Hub“

Новости

18 ч. назад

В Вильнюсе открыли центр для активных представителей украинского гражданского общества

Заправка

Новости

19 ч. назад

Пользоваться автомобилем в Литве станет труднее: экономисты предсказывают подорожание топлива

Тюрьма в России

Новости

19 ч. назад

Суд в России приговорил к 17 годам колонии 60-летнего главу издательства исламской литературы "Умма"

Новости

2023.02.04 09:25

США опровергли, что предлагали России 20% территории Украины ради мира

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.04 09:25
Война России против Украины
Война России против Украины / фото AP

Информация швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) о том, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс предложил России пятую часть территории Украины ради прекращения войны, не соответствует действительности. Об этом Newsweek заявил заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Песков назвал "уткой" утверждения о том, что США предлагали подобный план.

Неназванный сотрудник ЦРУ заявил, что утверждения NZZ о том, что Бёрнс тайно посетил Москву в январе и выдвинул от лица Белого дома предложение с уступкой Украиной 20% территории в обмен на прекращение войны, "полностью ложными".

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что не может "комментировать домыслы".

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на двух германских политиков ранее сообщила, что президент США Джо Байден в январе поручил главе ЦРУ Уильяму Бёрнсу оценить готовность России и Украины к мирным переговорам. По словам собеседников издания, Бёрнс посетил Киев и Москву, где Украине предложил "мир в обмен на землю", а России — "землю в обмен на мир". Под "землей" имелось в виду около 20% территории Украины, что сопоставимо с Донбассом, утверждали источники газеты.

И Москва , и Киев, предложение отклонили, отмечает NZZ. Украина отказалась от разделения своих территорий. Россия же считает, что в долгосрочной перспективе выиграет войну.

Как утверждают источники издания, после "провала" дипломатической миссии Бёрнса, Байден решил одобрить поставку Украине танков "Абрамс". Это решение, в свою очередь, разблокировало поставки немецких танков "Леопард" Украине.

Страны Запада не раз подчёркивали, что цель военной поддержки Киева – максимально усилить позиции Украины перед возможными мирными переговорами.

И Москва, и Киев последнее время говорят о возможности вести переговоры. При этом каждая сторона имеет свои условия. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая аннексированный Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
Олимпийские кольца
6 мин. назад

Cтраны Балтии и Польша призвали к недопущению спортсменов РФ и Беларуси на Олимпиаду-2024

Национальный театр оперы и балета Литвы
1 ч. назад

Коллектив Театра оперы и балеты Литвы встревожен избранием нового руководителя

Пако Рабан
1 ч. назад

Во Франции в возрасте 88 лет умер дизайнер Пако Рабан

Логотип акции RADAROM, направленной на приобретение радаров для Украины
1 ч. назад

Жители Литвы собрали более 5 миллионов евро на радары для Украины

Хельсинки
1 ч. назад

Два друга Путина получили гражданство Финляндии в обход существующей процедуры

Танк "Леопард"
2 ч. назад

Германия передаст Украине 88 танков "Леопард 1"

Кришьянис Кариньш, Кая Каллас, Ингрида Шимоните
2 ч. назад

Государства Балтии призвали ускорить поставки оружия Украине

Вилия Алекнайте-Абрамикене
2 ч. назад

Алекнайте-Абрамикене: Если Россия примет участие в сессии ОБСЭ, Литва ее бойкотирует

Российские интернет-"тролли"
15 ч. назад

В 2022-м в РФ ограничивали свободу интернета 637 тысяч раз

Литовско-белорусская граница
16 ч. назад

В Латвии на чиновников завели дело из-за поставки некачественной колючей проволоки для забора на границе с Беларусью

„Ukreate Hub“
6
2023.02.03 15:00

В Вильнюсе открыли центр для активных представителей украинского гражданского общества

6
В Путин и В.Соловьев
2023.02.03 15:31

Соловьев раскритиковал Науседу и заявил, что "Литвы больше не будет"

Заправка
5
2023.02.03 14:00

Пользоваться автомобилем в Литве станет труднее: экономисты предсказывают подорожание топлива

5
Выставка Андрея Ильинского
2023.02.03 11:00

В Вильнюсе проходит выставка работ украинского скульптора-керамиста Андрея Ильинского

На 11-ом Форуме свободной России
2023.02.03 12:00

Форум свободной России «представляет угрозу конституционному строю и безопасности» РФ, - такое решение вынесла Генпрокуратура РФ.

"Давай радарить!"
2023.02.03 09:49

Номер для жалоб и для покупки канабиса: в Литве изобретательно призывают жертвовать Украине

Американские системы Patriot
2023.02.03 12:45

США поставят Украине бомбы большой дальности

Протесты в Брюсселе
Интервью ЛРТ 5
2023.02.03 16:20
Интервью ЛРТ

Вступление Украины в ЕС требует времени: "Есть два врага - Россия, агрессор, и коррупция, которую сами породили"

5
Российские военные в Херсоне
2023.02.03 09:45

Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 200 тысяч человек

Российские интернет-"тролли"
2023.02.03 17:37

В 2022-м в РФ ограничивали свободу интернета 637 тысяч раз