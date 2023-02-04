Коллектив Театра оперы и балеты Литвы встревожен избранием нового руководителя

После того, как победителем конкурса на пост директора Литовского национального театра оперы и балета была объявлена Лайма Вилимене, коллектив театра выразил тревогу по поводу своего будущего.

Работники театра также подчеркивают, что учреждение работает прибыльно, а в то время, когда в администрации театра работала Вилимене, у театра были долги. Коллектив отмечает, что воспринимает избрание нового руководителя как проигрыш всей команды.

Ричардас Шумила, Юргита Скётите-Норвайшене, Гядиминас Шядуйкис на пресс-конференции / L. Balandžio/BNS nuotr.

В пятницу на пресс-конференции представители коллектива отметили, что были «шокированы» результатами выборов. Они процитировали заявления нового руководителя о том, что она приходит с новой командой, а это, по мнению работников, «будет означать наше увольнение или (...) выпроваживание сотрудников из театра путем грубого моббинга».

В пятницу вечером сотрудники театра организовали перформанс, имитирующий похороны театра.

Перформанс в поддержку прежнего руководства театра оперы и балета / P. Peleckio/BNS nuotr.

Сама Вилимене в коротком комментарии для BNS заявила, что не говорила о стремлении добиваться смены коллектива, и пообещала не «революцию, а эволюцию» в учреждении.

С августа 2018 года Вилимене является директором Клайпедского государственного музыкального театра. До этого она много лет была заместителем генерального директора Литовского национального театра оперы и балета Гинтаутаса Кевишаса, уволенного за конфликт общественных и частных интересов.

Лайма Вилимене / M. Aleksos nuotr.

В 2017 году Главная комиссия по служебной этике постановила, что десять сотрудников Литовского национального театра оперы и балета, занимавших в то время руководящие должности, нарушили требование Закона о согласовании публичных и частных интересов на государственной службе. Среди них была и Вилимене.