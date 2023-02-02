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2023.02.02 10:00

в Беларуси с начала 2022 года задержаны 58 вернувшихся из-за границы граждан

НВ
"Настоящее время" 2023.02.02 10:00
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси / Фото AP

В Беларуси за 2022 год и начало 2023-го задержали не менее 58 человек, которые вернулись на родину из-за границы. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Из них по меньшей мере 10 человек были осуждены к лишению свободы сроком от одного до пяти лет колонии, четыре человека – к "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение). Против еще семи человек возбуждены уголовные дела.

По данным правозащитников, чаще всего задерживают после возвращения из Польши или Литвы, также известно о задержании после приезда из Украины, Латвии, Грузии и России. Вернувшихся белорусов задерживают за комментарии в социальных сетях, участие в протестах 2020 года в Беларуси и акциях солидарности за границей.

Так, в середине декабря прошлого года в Минске задержали семью фотографов, которая ехала домой на лечение, – Варвару и Павла Медведевых. Поводом стали участие в протестах, деятельность "в составе диаспор" и негативные комментарии в интернете. Супругов сначала арестовали по административной статье, после этого на Варвару Медведеву завели уголовное дело и перевели в СИЗО-1 на Володарского.

В конце августа силовики задержали также журналиста и руководителя гродненского "Центра городской жизни" Павла Можейко, который вернулся в Беларусь. Причина задержания точно не известна, адвокат журналиста находится под подпиской о неразглашении.

После протестов против итогов президентских выборов 2020 года белорусы начали массово уезжать, опасаясь политического преследования. По официальным данным, за два года население Беларуси сократилось более чем на 150 тысяч человек. При этом подсчитать точное число уехавших из Беларуси после 2020 года невозможно. По разным оценкам, их от нескольких десятков до сотен тысяч человек.

Александр Лукашенко в начале этого года подписал закон о лишении гражданства Беларуси тех, кто осужден за "экстремистскую деятельность" и находится за пределами страны. Это касается и тех, кто является гражданином Беларуси по рождению и не имеет паспортов других государств.

Помимо лишения гражданства белорусов, признанных властями "экстремистами", новый закон позволит лишить гражданства после вступившего в силу приговора суда за одно из преступлений по 55 статьям. Среди них – разжигание вражды, акт терроризма, участие в массовых беспорядках, пропаганда, демонстрирование, изготовление или распространение нацистской символики и другие.

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