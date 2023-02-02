Прямых рейсов из Литвы становится все меньше: поможет ли создание национальных авиалиний решить вопрос?

Предприниматели считают, что страна теряет миллионы из-за отсутствия рейсов и их неудобства. Только в прошлом году два крупных иностранных предприятия не стали инвестировать в Литву из-за этого, говорит адвокат Роландас Валюнас.

В ноябре Литву потрясла новость о том, что авиакомпания Brussels Airlines отменила рейсы из Литвы в Брюссель, где находятся важнейшие институты Европейского союза (ЕС). В пятницу жителей Литвы потрясла еще одна печальная новость: Raynair, бюджетный перевозчик, занимающий около 50% рынка в Литве, решил сократить маршруты, возмущенный повышением цен.

Согласно рейтингу IATA Air Connectivity Score, Литва занимает лишь 95-е место по уровню авиасообщения. Мы опережаем Эстонию (105-е место), но отстаем от Латвии (85-е место).

Аэропорт в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литва теряет миллионы

Роландас Валюнас, юрист и председатель правления Форума инвесторов, считает, что нынешние рейсы из Литвы в другие зарубежные страны не только неудобны, но иногда их вообще нет в желаемых направлениях.

"Летать не только неудобно, но иногда и невозможно. Для местных предпринимателей это может быть вопросом неудобства, но когда мы говорим об иностранных предпринимателях и инвесторах, это означает потерянные инвестиции, потерянные налоги, потерянные возможности повысить зарплату учителям, медикам и другим работникам государственного сектора", - говорит Валюнас.

Он говорит, что только в прошлом году ему известно по крайней мере два случая, когда иностранные инвесторы отказались от идеи начать бизнес в Литве из-за неудобных перелетов.

Он отмечает, что для бизнеса важно не только количество пунктов назначения, но и время полетов.

"Есть рейс из Литвы в Цюрих, но не каждый день. Бизнесмен рассчитывает, что утром он сможет вылететь в нужную страну, а вечером вернуться к своей семье. Например, из Риги есть много удобных рейсов с 7 до 9 утра, а из Вильнюса - только 2. Они не удобны для деловых людей", - говорит адвокат.

Говоря о конкретных городах, куда нужны удобные рейсы из Литвы, Р. Валюнас упоминает Таллинн (рейсы есть, но поздно вечером), Хельсинки, Стокгольм, Копенгаген, Осло, Брюссель, Париж, Амстердам, Рим, Вена, Лондон.

"Более того, если мы посмотрим на важные немецкие города - Берлин, Гамбург, Франкфурт, Дюссельдорф - в некоторые дни есть рейсы из Вильнюса, а в некоторые дни их нет вообще. (...) Было бы здорово иметь прямые рейсы в Нью-Йорк и Вашингтон, но это почти нереально", - говорит Р. Валюнас.

Вида Стасконене, директор Департамента инвестиционного развития Invest Lithuania, отмечает, что привлекательность Литвы для иностранных инвестиций основывается на многих факторах, в том числе на доступности.

Аэропорт в Вильнюсе / E.Blaževič/LRT nuotr.

"Удобный перелет в Литву может стать началом успешного делового визита и побудить международные компании чаще и серьезнее рассматривать Литву как потенциальное место для расширения бизнеса. Доступность сама по себе редко является решающим аргументом, но когда мы конкурируем с местами, которые предлагают схожие условия ведения бизнеса или являются гораздо более развитыми, мы должны приложить все усилия, чтобы не иметь очевидных слабостей, которые ограничивают шансы Литвы успешно конкурировать за приход глобальных бизнес-игроков", - говорит Стасконене.

Собственные авиалинии - дорогое удовольствие

Один из способов сделать перелеты более удобными - создать национальные авиалинии. Литва пробовала этот путь по крайней мере 2 раза, но оба раза не очень успешно. Сторонники национальных авиакомпаний указывают пальцем на Латвию, где больше пунктов назначения и более удобное время. Этому способствует государственный авиаперевозчик airBaltic.

Но иметь собственный парк самолетов - недешевое удовольствие для страны. Только во время пандемии Латвия выделила около 250 млн евро авиакомпании airBaltic, Польша - 650 млн евро авиакомпании LOT, Германия - более 6 млрд евро авиакомпании Lufthansa, а Франция и Нидерланды - 3,4 млрд евро авиакомпании AirFrance-KLM.

Талис Линкайтс, бывший министр транспорта Латвии, сказал LRT.lt, что решение Латвии иметь собственную авиакомпанию дорого, но необходимо.

AirBaltic / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Цель Латвии - стать авиационным центром региона, и национальные авиакомпании вносят в это весомый вклад. Я горжусь работой AirBaltic, ее текущими и будущими планами, и считаю, что Латвия находится на правильном пути, имея и поддерживая собственного авиаперевозчика", - сказал бывший министр.

Однако он отмечает, что невыгодно иметь национальную авиакомпанию, которая обслуживает только потребности конкретной страны. Именно поэтому у AirBaltic есть базы в Таллинне, Вильнюсе и недавно открытая база в Тампере, а также чартерные и ACMI операции", - объясняет Линкайтс.

Он отмечает, что хотя национальный перевозчик помогает обеспечить более удобные рейсы из аэропорта "Рига", в Латвии постоянно ведутся политические дебаты о том, не является ли национальный перевозчик слишком дорогим решением для обеспечения большего количества рейсов.

Литовские аэропорты отмечают, что, хотя Литва является одним из лидеров по росту авиации в регионе, действительно может ощущаться нехватка удобных рейсов для бизнеса.

"Несмотря на то, что к 2022 году количество пунктов назначения составит почти 100, мы также понимаем, что существующих мер по привлечению новых авиакомпаний или пунктов назначения на стратегически важные для бизнеса маршруты не всегда достаточно. Поэтому новая модель продвижения полетов, которая сейчас готовится, будет направлена на повышение доступности в целом и развитие новых и существующих направлений полетов, которые особенно важны для деловых путешественников", - говорит Ауримас Стиклюнас, генеральный директор Литовских аэропортов.

Аэропорт в Каунасе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Он отмечает, что бизнес-перелеты - это очень специфическая часть рынка, поэтому необходимо инвестировать в дополнительные программы стимулирования авиакомпаний и направить эти инвестиции на направления, которые являются приоритетными для государства, но которые в настоящее время еще не пользуются достаточно высоким спросом, чтобы авиакомпании могли выполнять их без стимулов.

Однако, несмотря на то, что Литва выбрала стратегию открытия новых маршрутов в сотрудничестве с авиакомпаниями, в бюджете этого года она выделила только 2 млн евро вместо запрошенных 5,9 млн евро.

Литовские авиалинии - не самое лучшее решение

Стиклюнас считает, что еще одна попытка создания национальных авиакомпаний была бы не самым эффективным решением, или даже шагом назад в контексте тенденций развития авиации общего назначения.

Руководитель литовских аэропортов утверждает, что такой вывод можно сделать не только на основании выводов экспертов, проанализировавших потенциал Литвы для продвижения конкретных маршрутов полетов, но и на основании опыта авиации в регионе и даже в Европе. Последнее показывает, что национальный перевозчик обходится странам в десятки и даже сотни миллионов ежегодно, в то время как риск нежизнеспособной бизнес-модели все еще очень высок.

Он отмечает, что сейчас на авиационном рынке все чаще говорят о модели разделения рисков, которая означает, что государство и авиакомпания, согласившаяся выполнять определенные рейсы, делят риск и делают инвестиции с обеих сторон проекта, снижая риск для обеих сторон, при этом размер инвестиций также значительно ниже.

"Это также стратегия, которую выбрала наша страна", - говорит Стиклюнас.

Ryanair / D. Umbraso/LRT nuotr.

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис сказал, что Литва может пересмотреть идею создания национальной авиакомпании только в том случае, если бизнес внесет не менее 50% от общих расходов на авиакомпанию.

В то же время Р. Валюнас убежден, что решением для Литвы является создание базового носителя. Это частный перевозчик, базирующийся в определенном аэропорту и управляющий оттуда большей частью флота, при этом государство вносит свой вклад в планирование определенных рейсов и приобретает долю в частном перевозчике.

Рейс в Лондон создает 2000 рабочих мест

Что касается количества рейсов из Литвы, то авиационный эксперт Симонас Барткус говорит, что их столько, на сколько есть спрос.

"Часто наличие предложения стимулирует спрос. Поэтому всегда возникает вопрос, приведет ли увеличение количества рейсов к увеличению количества пассажиров, или же есть потребность в пассажирах, и тогда будет больше рейсов", - сказал Барткус.

Он сказал, что пример Латвии показывает, что иметь собственные авиалинии очень дорого, поэтому для Литвы это не будет лучшим решением. Гораздо лучше было бы искать возможности внести свой вклад в финансирование определенных рейсов.

Аэропорт в Вильнюсе / I. Gelūno/BNS nuotr.

Лучшим примером этого являются спонсируемые государством рейсы в Литву и из Литвы в аэропорт Лондон-Сити с 2019 года. По словам Каролиса Жемайтиса, заместителя министра экономики и инноваций, с 2019 года Литва потратила на этот маршрут 10 млн евро, но польза от него во много раз больше.

"По данным Invest Lithuania, инвесторы, которых этот рейс побудил выбрать Литву, уже создали около 2 000 хорошо оплачиваемых рабочих мест, и эта цифра может удвоиться, если планы инвесторов осуществятся в полном объеме. Большинство из них - это компании, предоставляющие бизнес-услуги", - сообщило Министерство экономики и инноваций.

Дорожная карта литовской авиации ставит задачей обеспечить к 2030 году не менее 150 прямых рейсов в Литву (сейчас это число составляет 98).