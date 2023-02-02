Погода: снегопады и похолодание

В Литве сохраниться мрачная погода. Ожидается похолодание и разнообразные осадки.

В четверг будет облачно, без прояснений. Во многих районах страны выпадут осадки в виде мокрого снега. В восточных районах страны возможен небольшой дождь.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до 3 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают о скользком дорожном покрытии, которое может затруднить движение.

В пятницу ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов ниже нуля, а днем температура будет колебаться от 1 до 3 градусов ниже нуля. Ночью и в течение дня будет идти снег.