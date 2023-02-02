В Краматорске в результате попадания ракеты разрушен жилой дом

В центре города Краматорск Донецкой области Украины в результате ракетного обстрела разрушен многоквартирный жилой дом.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, погибли по меньшей мере три человека и ещё двадцать получили ранения. При этом под завалами, которые разбирают спасатели, с высокой долей вероятности находятся люди.

По сообщению полиции Донецкой области, "российские войска попали в жилой сектор города ракетой "Искандер-К", повреждены как минимум восемь многоквартирных домов".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Краматорску "ежедневной реальностью жизни страны, которая территориально граничит с абсолютным злом".

Российская сторона обстрел пока не комментировала.

Краматорск контролируется украинскими военными, но находится в нескольких десятках километров от города Бахмут, на который наступают российские войска, и вокруг которого идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны.

Радио «Cвобода»