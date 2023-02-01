В Украинском доме в Вашингтоне открылась экспозиция, посвященная представителям украинского ЛГБТ– сообщества, которые участвуют в боевых действиях. Аарон, Виктор и Настя, как и тысячи других защитников Украины, сейчас находятся на передовой. На открытие выставки они, по понятным причинам, приехать не смогли. Известный украинский ЛГБТ-активист Виктор Пилипенко записал обращение в прифронтовом городе, по которому ведет непрерывный огонь российская артиллерия.

«Я хочу сказать спасибо американскому народу и народам цивилизованного мира: Европейского Союза, Австралии, Новой Зеландии и других стран, которые нас сейчас поддерживают. Мы нуждаемся в этом. Этот город практически полностью разрушен в результате артиллерийских обстрелов. Здесь много раненых и убитых. Но украинские солдаты держат оборону. Мы не… (звук нескольких взрывов). Мы не собираемся сдаваться. Так что прямо сейчас мы под обстрелом, и мне нужно найти укрытие…», - заявил Виктор Пилипенко.

Авторы фотопортретов, вошедших в экспозицию, - Алим Якубов и Дафна Рачок. Алим - крымский татарин, покинувший полуостров после российской оккупации полуострова. Дафна - сотрудница Университетa Индианы в Блумингтоне. Все снимки сделаны ими в зоне боевых действий, или как сейчас принято говорить в Украине – «на нуле». Глаза на портретах, отражают отвагу и решимость.

Ленни Эмсон (Lenny Emson, Executive Director KyivPride), исполнительный директор KyivPride подчеркнула: «Цель этой выставки — напомнить всем, что война в Украине все еще идет. А также что ЛГБТ-сообщество — это значительная часть общественного движения, представители которого сейчас защищают Украину. + Есть много ЛГБТ-бойцов, которые находятся на разных линиях фронта, Mы им помогаем и поддерживаем. Покупаем комплекты термобелья, обогреватели, приобретаем необходимые расходные материалы, автотранспорт для передвижения на передовой. Занимаемся технической поддержкой, в которой нуждаются наши солдаты».

Летом прошлого года украинская ЛГБТ-активистка Настя Совенко создала на президентском сайте петицию за легализацию однополых браков, под которой подписались 25 тысяч человек – достаточное количество для того, чтобы ее рассмотрел глава государства. Владимир Зеленский ответил на петицию дипломатично: для легализации однополых браков необходимо менять Конституцию, что невозможно в условиях войны. При этом президент подчеркнул, что есть альтернативный путь – институт гражданского партнерства, законопроект о котором Минюст Украины представил в январе 2021 года. Властям Украины еще предстоит устранить существующую дискриминацию в отношении членов ГБТКьюАй, уверена Эми Бишоп (Amie Bishop, Director of Humanitarian and Global Development Programs, USA) - одна из руководителей американского правозащитного центра “Outright International”.

Украинские военные / AP nuotr.

«В то время как представители ЛГБТ-сообщества находятся в авангарде защиты страны, жертвуя своими жизнями, они по-прежнему не обладают правами, которые есть у других граждан Украины. Если, к примеру, любимый человек или супруг будет ранен или убит на войне, второй партнер не получит никаких льгот. Это еще одно сражение, которое сейчас ведут эти люди - за равные права в своей стране», - особо подчеркнула Эми Бишоп, директор гуманитарных программ Outright International.

Глава украинской дипмиссии в США Оксана Маркарова, возможно, одна из первых чиновников такого уровня, заявила, что ЛГБТ-сообщество является неотъемлемой частью гражданского общества Украины. При этом посол подчеркнула, что после победы над врагом украинцам нужно будет строить общество, где все граждане, вне зависимости от национальности, религии, расы и сексуальной ориентации - будут иметь равные права.

«Представители ЛГБТ – это неотъемлемая часть общества, будь то здесь или в Украине. И чем быстрее мы сможем остановить любую дискриминацию, тем быстрее победим не только на поле боя в Украине, но и глобально. Как сказал доктор Мартин Лютер Кинг, «несправедливость где-либо – это угроза справедливости повсюду». После того, как мы выиграем эту войну, нам предстоит проделать большую работу, чтобы ценности, за которые мы боремся, материализовались. И мы построим общество, где каждый будет чувствовать себя в безопасности, будет чувствовать себя счастливым, востребованным и нужным нашей стране», - заявила Оксана Маркарова.

После Вашингтона организаторы выставки планируют показать ее жителям Калифорнии, Флориды и Чикаго.

"Голос Америки"