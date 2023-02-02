Вакцинация против вируса папилломы человека - польза или вред?

С начала этого года меняется график вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ): девочек будут прививать девятивалентной вакциной вместо бивалентной. Национальный центр общественного здоровья заявил, что тем девочкам, которые начали прививаться бивалентной вакциной, рекомендуется завершить график вакцинации той же вакциной.Невакцинированные девочки будут привиты 9-валентной вакциной.С сегодняшнего дня также начинается и вакцинация 11-летних мальчиков, то есть родившимся 2 февраля 2011 года и позже. Для приобретения иммунитета необходимы две дозы с интервалом не менее шести месяцев. В интервью Русской службе Радио LRT руководитель Ассоциации семейных врачей Литвы, профессор Юлюс Калибатас подчеркнул важность вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ).

- Профессор, чем опасен вирус папилломы человека?

- Вирус папилломы человека опасен тем, что некоторые штаммы этого вируса, а существует примерно 200 различных типов этого вируса, так вот некоторые штаммы вируса папилломы человека очень опасны в онкологическом отношении. При заражении этими опасными штаммами, может развиваться карцинома шейки матки - рак шейки матки. Поэтому профилактически надо прививать подростков против этого вируса.

Включение мальчиков в программу вакцинации от ВПЧ объясняется тем, что этот вирус передаётся половым путем, а наши подростки, все-таки, взрослеют они очень быстро, половая активность в наше время у подростков начинается очень рано, поэтому чтобы мальчики и девочки не заражались, их нужно вакцинировать.

- Что представляет собой вакцина от этого вируса?

Вакцина разработана очень давно, она создает специфический иммунитет против 9-ти типов этого вируса.

Подсчитано, что вакцины против ВПЧ могут предотвратить 70% рака шейки матки, 80% злокачественных новообразований толстого кишечника и т.д.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцины против ВПЧ наряду с другими мерами профилактики как часть плановой вакцинации во всех странах. Прививки вводятся двумя или тремя дозами в зависимости от возраста и иммунного статуса человека. Мальчиков рекомендуется вакцинировать в 11 лет. Всего две дозы, промежуток между ними 6 месяцев. Девочек вакцинируют в возрасте от девяти до тринадцати лет.

Вакцинация детей / Shutterstock

- Получается, что вакцина действует всю жизнь?

- В принципе да, иммунитет сохраняется очень долго, но если начинать вакцинироваться во взрослом возрасте, например, в 25 лет, тогда нужны три дозы. Но хочу подчеркнуть, что вакцина от вируса папилломы человека - не лечебная, она -профилактическая. Так что, если вы уже заражены ВПЧ, то эта вакцина вам не поможет.

Профессор Юлюс Калибатас

- Какие последствия могут быть от вакцинации? В Интернете распространяются разные слухи о том, что вакцинация эта вредна, что у девочек может возникнуть бесплодие и так далее.

- К бесплодию эта вакцина не имеет никакого отношения. Во многих странах мира девочек вакцинируют уже очень давно. В настоящее время более 70 стран включили прививки против ВПЧ в свои календари вакцинации — по крайней мере, для девочек. Эти вакцины включены в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Вакцинация рентабельна даже в странах с низким и средним уровнем доходов населения. Однако, как и любая вакцина, прививка от ВПЧ может вызвать аллергическую реакцию, но это бывает крайне редко: пару случаев на миллион. Хочу подчеркнуть, что пользы от вакцины в сто раз больше, чем от предполагаемых осложнений, поэтому вакцинироваться нужно, нужно беречь свое здоровье, и думаю, другого пути нет.