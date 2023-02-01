Избранный президент Чехии: Украина заслуживает вступления в НАТО сразу после войны

В своем первом интервью Би-би-си после избрания, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО сразу после войны.

По словам бывшего генерала НАТО и новоизбранного президента Чехии, Украина морально и практически готова вступить в альянс, как только закончится война.

"Украинская армия будет, возможно, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает того, чтобы быть членом сообщества", - сказал П. Павел.

По его словам, передача Украине западных истребителей, таких как F-16, "не является табу", но П. Павел сказал, что не уверен, что Чехия сможет их вовремя передать.

LRT.lt напоминает, что президент США Джо Байден подчеркнул, что страна не будет отправлять истребители F-16 в Украину, хотя президент Франции Эммануэль Макрон не исключил такой возможности.

"Наверное, мало кто мог представить, что западные страны будут готовы передать Украине современные танки, дальнобойные артиллерийские системы или системы ПВО", - отметил П. Павел, добавив, что теперь это реальность.

Он отверг заявления о том, что поставка Украине этого военного оборудования приведет к еще большей эскалации войны.

"У нас нет альтернатив. Если мы оставим Украину без помощи, она, скорее всего, проиграет эту войну. Если они проиграют, проиграем и мы", - подчеркнул избранный президент Чехии.

Он отверг обвинения в том, что такой подход закрывает дверь для дипломатического решения. По словам П. Павла, важно сохранить хотя бы малейшую возможность мирных переговоров. Однако он подчеркивает, что не видит такого желания со стороны Кремля.