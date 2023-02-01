Деньги

Новости

2 мин. назад

Эксперты: экономику Литвы ожидает напряженный год

HIMARS

Новости

17 мин. назад

США поставят Украине ракеты большей дальности

Российский газ

Новости

53 мин. назад

Россия прекратила поставки нефти странам, которые ввели потолок цен

Зима

Новости

2 ч. назад

Погода: облачное небо и обильные осадки

Прививка

Новости

2 ч. назад

В Литве 11-летних мальчиков начнуть прививать от папилломавируса человека

Акция "RADAROM!"

Новости

2 ч. назад

Заместитель генерального директора ЛРТ об акции "Давай радарить!": способы помочь Украине могут быть разными, но цель – одна

Г. Науседа и Дж. Байден

Новости

2 ч. назад

Президент США Джо Байден посетит Вильнюс во время саммита НАТО

Санкт-Петербург

Новости

3 ч. назад

В Петербурге открылась антивоенная выставка художницы Елены Осиповой

Михаил Саакашвили

Новости

17 ч. назад

Саакашвили переведен в реанимацию в критическом состоянии

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

17 ч. назад

Глава МИД Литвы не видит смысла в российских послах в странах-членах ЕС

Аэропорт

Новости

18 ч. назад

Литва хочет запустить рейсы в Дубай и через Атлантику

Кремль в Москве

Новости

18 ч. назад

Гражданам Литвы предлагают бесплатное образование в российский ВУЗах: «Возможность обучаться на русском языке»

Школа

Новости

19 ч. назад

Из-за самодельной взрывчатки из школы Вильнюса эвакуированы школьники и работники

Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко

Новости

19 ч. назад

Лукашенко ищет запасной план - назначение нового министра иностранных дел служит сигналом для Запада

В Кедайняй обрушился мост

Новости

20 ч. назад

В Кедайняй обрушился мост, движение по нему закрыто

Свадьба

Новости

20 ч. назад

Любовь во время войны: почему украинцы чаще вступают в брак

Новости

2023.02.01 11:05

США поставят Украине ракеты большей дальности

DW
Deutsche Welle 2023.02.01 11:05
HIMARS
HIMARS / Wikipedia nuotr.

По сообщению Reuters, Киеву будут переданы ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 150 км. Их можно будет запускать с установок HIMARS.   

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,2 млрд долларов, в который впервые войдут и ракеты большей дальности, сообщило в среду, 1 февраля, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По словам собеседников агентства, речь идет о ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) производства компаний Boeing и Saab Group. Их дальность составляет 150 км. Ракеты GLSDB можно запускать, в том числе с установок HIMARS.

По сведениям Reuters, США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине уже на этой неделе. В него, помимо ракет, войдут также вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ракеты ATACMS Киеву пока не дают

В настоящее время для установок HIMARS в Украине поставляются ракеты GMLRS с дальностью до 80 км. Киев неоднократно просил у США ракеты ATACMS дальностью около 300 км, но пока не получил их, поскольку в Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, и это приведет к неконтролируемой эскалации войны.

В январе газета The New York Times сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена постепенно смягчают позицию по вопросу о предоставлении Украине средств, которые позволят наносить удары по целям в аннексированном Россией Крыму.

Deutsche Welle

# В мире# Война в Украине
Деньги
3 мин. назад

Эксперты: экономику Литвы ожидает напряженный год

Российский газ
54 мин. назад

Россия прекратила поставки нефти странам, которые ввели потолок цен

Зима
2 ч. назад

Погода: облачное небо и обильные осадки

Прививка
2 ч. назад

В Литве 11-летних мальчиков начнуть прививать от папилломавируса человека

Акция "RADAROM!"
2 ч. назад

Заместитель генерального директора ЛРТ об акции "Давай радарить!": способы помочь Украине могут быть разными, но цель – одна

Г. Науседа и Дж. Байден
2 ч. назад

Президент США Джо Байден посетит Вильнюс во время саммита НАТО

Санкт-Петербург
3 ч. назад

В Петербурге открылась антивоенная выставка художницы Елены Осиповой

Михаил Саакашвили
17 ч. назад

Саакашвили переведен в реанимацию в критическом состоянии

Габриэлюс Ландсбергис
17 ч. назад

Глава МИД Литвы не видит смысла в российских послах в странах-членах ЕС

Аэропорт
18 ч. назад

Литва хочет запустить рейсы в Дубай и через Атлантику

Кремль в Москве
5
2023.01.31 16:30

Гражданам Литвы предлагают бесплатное образование в российский ВУЗах: «Возможность обучаться на русском языке»

5
Свадьба
2023.01.31 14:30

Любовь во время войны: почему украинцы чаще вступают в брак

Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко
7
2023.01.31 15:30

Лукашенко ищет запасной план - назначение нового министра иностранных дел служит сигналом для Запада

7
Школа
2023.01.31 16:02

Из-за самодельной взрывчатки из школы Вильнюса эвакуированы школьники и работники

Михаил Саакашвили
2023.01.31 18:03

Саакашвили переведен в реанимацию в критическом состоянии

Гитанас Науседа
Эксклюзив ЛРТ
2023.01.31 14:00
Эксклюзив ЛРТ

Науседа о скандале с Бартошявичюсом, поставках оружия Украине и олимпийских играх: «Западный мир ищет способы подорвать изоляцию России»

Габриэлюс Ландсбергис
2023.01.31 17:26

Глава МИД Литвы не видит смысла в российских послах в странах-членах ЕС

Аэропорт
2023.01.31 17:02

Литва хочет запустить рейсы в Дубай и через Атлантику

В Кедайняй обрушился мост
2023.01.31 15:20

В Кедайняй обрушился мост, движение по нему закрыто

Автомобильная парковка
2023.01.31 12:00

Жители Литвы вынуждены платить за парковку возле работы со своего кармана: должен ли работодатель оплачивать расходы на проезд?