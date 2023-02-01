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2023.02.01 10:29

Россия прекратила поставки нефти странам, которые ввели потолок цен

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.01 10:29
Российский газ
Российский газ / Shutterstock.com

В России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на неё ценовой потолок.

Согласно указу президента Владимира Путина, подписанному ещё 27 декабря, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".

Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

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