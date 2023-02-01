Президент США Джо Байден посетит Вильнюс во время саммита НАТО

Президент США Джо Байден примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле, подтвердили во вторник представители президента Литвы.

"В любом случае, мы увидим президента США в Литве в этом году - я в этом не сомневаюсь - и это будет 11-12 июля, когда мы будем принимать в Вильнюсе всех лидеров стран-членов НАТО и стран-партнеров", - сказал журналистам президент Гитанас Науседа.

Ридас Ясюлёнис, его советник, позже подтвердил BNS, что детали визитов согласовываются со всеми странами-участницами, включая администрацию США, и что "нет никаких сомнений" относительно визита Байдена.

Литва впервые примет саммит НАТО 11-12 июля. Ожидается, что в саммите примут участие около 40 делегаций из стран-членов и партнеров НАТО, а также около 5 000 человек, которые будут присутствовать на мероприятии и сопровождать делегации.