Погода: облачное небо и обильные осадки

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Зима
Зима / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Ближайшие дни в Литве будут облачными, ожидаются различные виды осадков, а к концу рабочей недели похолодает. 

В среду будет облачно, без прояснений. В течение дня будут идти дожди, местами мокрый снег и легкая морось. Будет дуть западный ветер, со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха составит 0-4 градуса выше нуля.

В четверг также будет облачно с осадками. Ночью выпадет снег, а с утра на дорогах возможна гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов ниже нуля, днем температура будет колебаться от 1 до 3 градусов выше нуля.

В пятницу в страну придет похолодание, ожидаются осадки в виде снега и минусовые температуры.

# Литва
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