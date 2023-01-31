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2023.01.31 18:03

Саакашвили переведен в реанимацию в критическом состоянии

DW
Deutsche Welle 2023.01.31 18:03
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили / AP Photo

Адвокат и близкие экс-президента сообщили о его переводе в реанимацию. В клинике "Вивамеди" утверждают, что Саакашвили по-прежнему находится в палате.   

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из больницы "Вивамеди", где он находился несколько последних месяцев, в реанимацию. Он находится в критическом состоянии, написала в соцсети Facebook во вторник, 31 января, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которую связывают с Саакашвили близкие отношения.

О том, что Саакашвили перевели в реанимацию, поскольку его состояние ухудшилось до критического, заявил в эфире грузинских телеканалов Mtavari и Formula и член "Единого национального движения" Георгий Чаладзе. Информацию о переводе политика подтвердил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

Между тем в клинике "Вивамеди" утверждают, что Саакашвили по-прежнему находится там. "Его не переводили, он в палате", - заявила грузинской службе "Радио Свобода" директор клиники Нино Надирадзе. Информационный портал "Новости Грузия" со ссылкой на мать экс-президента Гиули Аласанию сообщил, что утром в тот же день Саакашвили потерял сознание, у него поднялась температура.

Преследование Михаила Саакашвили в Грузии

В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Он вернулся в эту страну в ночь на 29 сентября 2021 года. По данным следствия, Саакашвили тайно прибыл в грузинский порт Поти на пароме "Вильнюс", спрятавшись в грузовике. Экс-президент разместил в соцсети Facebook видео с призывом к гражданам голосовать на выборах 2 октября против правящей партии "Грузинская мечта". В своем следующем видео Саакашвили призвал граждан устраивать протесты, предрекая фальсификации. Полиция и спецслужбы смогли установить местонахождение политика лишь 1 октября. Он был задержан в Тбилиси в квартире водителя трейлера, на котором приехал, и взят под стражу.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. 12 мая в связи с ухудшением здоровья он был переведен из тюрьмы в частную клинику в пригороде Тбилиси, где содержится в отдельной палате под стражей. В Тбилиси состоялись несколько акций протеста с требованием освобождения Михаил Саакашвили.

На 1 февраля назначено очередное заседание суда по ходатайству об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили.

Deutsche Welle

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