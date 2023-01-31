Три молодых режиссера сменят Коршуноваса на посту художественного руководителя драматического театра

1 декабря прошлого года Литовский национальный драматический театр (ЛНДТ) уволил режиссера Оскараса Коршуноваса с поста художественного руководителя, увольнение вызвало много споров и ожесточенные дебаты в обществе. Сегодня, 31 января, ЛНДТ объявил в передаче "Доброе утро, Литва", что три молодых режиссера - Камиле Гудмонайте, Антанас Обцарскас и Эгле Шведкаускайте заменяют Коршуноваса на посту художественного руководителя.

Шаг ЛНДТ не является обычным. Ведь обычно должность художественного руководителя занимает один человек, но молодые директора делают акцент на сотрудничестве и признаются, что, когда они согласились занять должность художественного руководителя, они прекрасно понимали, что им придется работать вместе.

"Мы призваны быть командой", - сказала Э. Шведкаускайте.

Ей вторит К. Гудмонайте, считая этот шаг ЛНДТ совершенно новым этапом, историческим моментом.

"Я думаю, что этот выбор соответствует потребностям общества этого времени", - сказала режиссер К. Гудмонайте.

Режиссёр А. Обцарскас отметил, что впервые в истории ЛНДТ должность художественного руководителя занимают женщины.

М. Будрайтис: они вас удивят

На пресс-конференции директор ЛНДТ Мартинас Будрайтис представил трех директоров.

НДТЛ и его руководитель Мартинас Будрайтис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"В 2000 году бытовало мнение, что Литва освободится от пережитков советского прошлого, когда у руля власти окажутся люди, родившиеся после обретения независимости. Я рад, что у меня есть возможность внести в это свой вклад", - сказал генеральный директор ЛНДТ.

Будрайтис надеется, что это трио удивит всех, а также отметил, что ЛНДТ уже десять лет старается принимать молодых режиссеров. По словам Будрайтиса, все режиссеры знают внутреннюю работу театра.

По его словам, в Европе довольно распространена практика, когда несколько художественных руководителей одновременно работают над художественной программой театра.

"Мы - команда"

Эгле Шведкаускайте пообещала, что Большая сцена ЛНДТ откроется в декабре современной оперой Камиле Гудмонайте. На Большой сцене также будут заново показаны лучшие постановки ЛНДТ. Среди них "Изгнание" и "Тартюф" Коршуноваса. В настоящее время на следующий сезон запланировано 7 премьер.

K. Гудмонайте отметила, что в их работе особенно важна командная работа. Режиссер была рада, что она начала работать в группе из трех человек, так как это идеальное количество, чтобы ужиться и работать вместе.

Все режиссеры пообещали работать только в ЛНДТ в Вильнюсе и больше не ставить спектакли в других театрах Вильнюса, пока они являются художественными руководителями ЛНДТ.

В Литовском национальном драматическом театре появились новые художественные руководители. Антанас Обкарскас, Камиле Гудмонайте, Эгле Шведкаускайте / E. Blaževič/LRT nuotr.

Поколение независимости

Камиле Гудмонайте - режиссер, хорошо известная театральному сообществу и публике. С 2012 по 2016 год училась в Литовской академии музыки и театра на курсе театральной режиссуры под руководством режиссера Гинтараса Варнаса. В 2018 году она получила степень магистра. С 2019 года преподаватель в Литовской академии. Камиле Гудмонайте также является основателем музыкального дуэта Kamanių šilelis и исполнительницей песен.

Антанас Обцарскас окончил Вильнюсский университет в 2016 году со степенью бакалавра и магистра философии. Углубив свой интерес к философии театра, он занялся руководством независимого театра "Утопия" и помогал в постановках режиссеру Гинтарасу Варнасу. В 2016 году Обцарскас работал вместе с Оскарасом Коршуновасом в качестве творческого соавтора в экспериментальной постановке "Эгле - королева ужей". В том же году он начал работать помощником директора в ЛНДТ. В 2018 году он поставил свой дебютный спектакль "Войцек" (по произведению Г. Бюхнера) в Литовском национальном драматическом театре.

Эгле Шведкаускайте изучала театральную режиссуру (руководитель курса - Йонас Вайткус), и в своих спектаклях она обычно затрагивает темы памяти, воспоминаний и смены поколений. Одной из первых ее работ, получивших широкое признание, стала пьеса "Человек из рыбы" (по одноименной пьесе молодого русского драматурга Аси Волошиной). За этот спектакль она также была номинирована на "Золотой сценический крест" в категории "Молодой художник". Среди других работ режиссера - спектакль "Глядя друг на друга", вдохновленный жизнью фотографа межвоенного периода Вероники Шлейвите.