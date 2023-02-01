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2023.02.01 08:30

Заместитель генерального директора ЛРТ об акции "Давай радарить!": способы помочь Украине могут быть разными, но цель – одна

Ольга Угрюмова РС LRT.lt
Ольга Угрюмова, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2023.02.01 08:30
Акция "RADAROM!"
Акция "RADAROM!" / LRT.lt

Год назад в Украине началась ожесточенная война, изменившая не только жизнь украинцев, но и жизнь Европы. ЛРТ вместе с организацией «Blue/Yellow», «Laisvės TV», «1K fondas» и «Stiprūs kartu» приглашает всех объединиться и принять участие в кампании "Давай радарить!". Средства, собранные в ходе этой кампании, будут использованы для приобретения многофункциональных тактических радаров, которые помогут контролировать воздушное пространство вокруг стратегически важных для Украины объектов. Радары позволят обеспечить максимально нормальную жизнь украинского гражданского населения в военное время. 

В интервью русской службе Радио ЛРТ заместитель генерального директора ЛРТ Гитис Оганаускас рассказал об акции: «Эта кампания объединила четыре самые крупные организации, которые собирают средства для помощи Украине, это «Blue Yellow» с Й. Оманом, «Stiprūs kartu» c Э. Якилайтисом, «Laisvės TV» с А. Тапинасом и «1К fondas» с О. Шураевым. Все вместе мы хотим собрать деньги для покупки радаров, которые будут оборонять стратегические объекты в Украине». По словам Г. Оганаускаса, радары смогут обеспечить более спокойную и комфортную жизнь в Украине.

Гитис Оганаускас
Гитис Оганаускас / Э. Блажевич/LRT nuotr.

«Очень часто главной целью российских атак бывают именно стратегические объекты, из-за чего люди остаются без электричества, тепла и воды, а радар может очень четко определить, откуда летит ракета и какую цель она должна поразить, за это время можно среагировать и предотвратить разрушение», – сказал заместитель генерального директора ЛРТ.

Отвечая на вопрос, как изменился мир после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Гитис Оганаускас отметил, что жители Литвы сплотились на фоне войны.

«Уже скоро год как мы все живем на фоне постоянной новостной повестки из Украины, и многие даже привыкли к этому, но я думаю, что такое привыкание очень опасно, – подчеркнул Г. Оганаускас. – Если не предотвратить то, что происходит в Украине, то это может рано или поздно прийти к нам».

Как можно помочь в приобретении радаров

"RADAROM!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины
"RADAROM!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины / LRT.lt

«Можно позвонить по номеру 1482 и пожертвовать 5 евро, а если вы хотите пожертвовать большую сумму, это можно сделать на специальном сайте radarom.lt», – сказал Гитис Оганаускас.

Это страница на пяти языках (литовский, английский, украинский, польский и русский), на которой вы сможете найти информацию об акции "Давай радарить!" (RADAROM).

«Если у вас нет возможности финансово поучаствовать в акции, то можно рассказать об этой инициативе в социальных сетях, призвать других людей присоединяться. Даже если у вас нет возможности пожертвовать деньги, просто расскажите друзьям и знакомым об акции, о важности радаров. Способы могут быть разными, но цель – одна», - сказал заместитель генерального директора ЛРТ Гитис Оганаускас.

Акция "RADAROM!"
Гитис Оганаускас
"RADAROM!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины
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