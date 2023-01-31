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2023.01.31 08:30

За первый день акции "Давай радарить!" собрали миллион евро

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.31 08:30
Украинский и литовский флаг
Украинский и литовский флаг / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

Акция, запущенная крупнейшими организациями поддерживающими Украину, по инициативе ЛРТ, направлена на сбор 5 миллионов евро для покупки радаров воздушного наблюдения, которые помогут более точно реагировать на атаки российской армии. Не прошло и дня, как уже был собран первый миллион евро.

Йонас Оман, Андрюс Тапинас, Эдмундас Якилайтис и Олег Шураев объявили о кампании в понедельник утром в программе "Доброе утро, Литва" на телеканале ЛРТ, приглашая людей присоединиться к инициативе.

В первые несколько часов до 13:00 на специальный счет уже поступило 460 749 евро. К 18:00 счет вырос до 721 904 евро. К концу дня сумма увеличилась еще на несколько тысяч евро.

"Давай радарить!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины
"Давай радарить!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины / LRT.lt

Акция продлится четыре недели и завершится специальной трансляцией на телевидении, радио и портале ЛРТ 24 февраля. Вечером в тот же день, на телеканале ЛРТ состоится заключительный концерт поддержки.

Пожертвования можно сделать по телефону - 1482 и на сайте radarom.lt.

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"Давай радарить!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины
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