Украинский и литовский флаг

Новости

44 мин. назад

За первый день акции "Давай радарить!" собрали миллион евро

Зима

Новости

44 мин. назад

Погода: положительные температуры и солнце

Мелитополь под окупацией

Новости

54 мин. назад

Оккупационные власти Мелитополя вернули улицам советские названия

Пункт проверки на коронавирус в Вильнюсском аэропорту

Новости

1 ч. назад

ВОЗ отказалась признать пандемию коронавируса завершившейся

Война в Украине. Донецк

Новости

15 ч. назад

Суд в Украине приговорил белоруса, воевавшего в ЧВК на стороне России, к десяти годам колонии

„Ryanair“

Новости

15 ч. назад

Ryanair сокращает число маршрутов из Вильнюса

Мобилизация в России

Новости

16 ч. назад

Минобороны России решило вооружать и снабжать добровольцев

Война в Украине

Новости

17 ч. назад

Украинский политолог: у России проблема с вооружением

Общественный транспорт в Каунасе

Новости

17 ч. назад

Назревает забастовка? Водители общественного транспорта в Каунасе жалуются на условия труда

Школа (ассоциативное фото)

Новости

17 ч. назад

С 1 сентября в России появится учебник с разделом о войне в Украине

Лекарства

Новости

18 ч. назад

Гражданам Украины в Литве будут бесплатно предоставлять рецептурные лекарства

Олимпийские кольца

Новости

18 ч. назад

Спикер Сейма: мы должны сделать всё, чтобы Россия не участвовала в Олимпийских играх

Танки Abrams

Новости

21 ч. назад

США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года

Флаг Украины и НАТО

Новости

21 ч. назад

Главы комитетов Литвы, Польши и Украины в США обсудят перспективы Украины в НАТО

Литовский Красный крест

Новости

22 ч. назад

Красный Крест отмечает снижение помощи Украине со стороны Литвы

Олаф Шольц

Новости

22 ч. назад

Канцлер Германии Олаф Шольц: О поставках истребителей Украине не может быть речи

Новости

2023.01.31 08:30

Погода: положительные температуры и солнце

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.01.31 08:30
Зима
Зима / BNS nuotr.

Во вторник в Литве ожидается кратковременное улучшение погоды: выглянет долгожданное солнце, но возможны небольшие осадки.

Во вторник будет облачно, с прояснениями. Солнце выглянет во многих районах страны. Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются только в первой половине дня в восточных областях. Температура будет колебаться от 1 до 5 градусов выше нуля.

В среду во многих регинах страны пройдут осадки, преимущественно снег и морось. Ночью ветер усилится и будет достигать порывов 15 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до 3 градусов ниже нуля, днем - 1-4 градусов тепла.

# Литва
Украинский и литовский флаг
44 мин. назад

За первый день акции "Давай радарить!" собрали миллион евро

Мелитополь под окупацией
54 мин. назад

Оккупационные власти Мелитополя вернули улицам советские названия

Пункт проверки на коронавирус в Вильнюсском аэропорту
1 ч. назад

ВОЗ отказалась признать пандемию коронавируса завершившейся

Война в Украине. Донецк
15 ч. назад

Суд в Украине приговорил белоруса, воевавшего в ЧВК на стороне России, к десяти годам колонии

„Ryanair“
15 ч. назад

Ryanair сокращает число маршрутов из Вильнюса

Мобилизация в России
16 ч. назад

Минобороны России решило вооружать и снабжать добровольцев

Война в Украине
17 ч. назад

Украинский политолог: у России проблема с вооружением

Общественный транспорт в Каунасе
5
17 ч. назад

Назревает забастовка? Водители общественного транспорта в Каунасе жалуются на условия труда

5
Школа (ассоциативное фото)
17 ч. назад

С 1 сентября в России появится учебник с разделом о войне в Украине

Лекарства
18 ч. назад

Гражданам Украины в Литве будут бесплатно предоставлять рецептурные лекарства

Ресторан
6
2023.01.30 09:51

Почему рестораны и кафе становятся для некоторых жителей Литвы слишком большой роскошью?

6
Олимпийские кольца
2023.01.30 14:55

Спикер Сейма: мы должны сделать всё, чтобы Россия не участвовала в Олимпийских играх

Флаг Украины и НАТО
2023.01.30 11:20

Главы комитетов Литвы, Польши и Украины в США обсудят перспективы Украины в НАТО

Общественный транспорт в Каунасе
5
2023.01.30 15:30

Назревает забастовка? Водители общественного транспорта в Каунасе жалуются на условия труда

5
„Ryanair“
2023.01.30 17:20

Ryanair сокращает число маршрутов из Вильнюса

Пустой кинотеатр
2023.01.30 10:00

На кинофестивале в Сандэнсе приз за лучшую режиссуру получил литовский режиссер

Борис Джонсон
2023.01.30 09:23

Борис Джонсон в фильме Би-би-си рассказал о ракетной угрозе Путина

Литовский Красный крест
2023.01.30 11:00

Красный Крест отмечает снижение помощи Украине со стороны Литвы

Война России против Украины
2023.01.30 09:27

В Харькове российская ракета попала в жилой дом

Война в Украине
2023.01.30 16:00

Украинский политолог: у России проблема с вооружением