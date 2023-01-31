Погода: положительные температуры и солнце

Во вторник в Литве ожидается кратковременное улучшение погоды: выглянет долгожданное солнце, но возможны небольшие осадки.

Во вторник будет облачно, с прояснениями. Солнце выглянет во многих районах страны. Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются только в первой половине дня в восточных областях. Температура будет колебаться от 1 до 5 градусов выше нуля.

В среду во многих регинах страны пройдут осадки, преимущественно снег и морось. Ночью ветер усилится и будет достигать порывов 15 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до 3 градусов ниже нуля, днем - 1-4 градусов тепла.