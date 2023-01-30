Красный Крест отмечает снижение помощи Украине со стороны Литвы

Красный Крест отмечает, что пожертвования бизнеса и муниципалитетов в пользу Украины значительно снизились в последние месяцы, а население страны жертвует волнами. Однако Лука Лесаускайте, менеджер по коммуникациям Красного Креста, подчеркивает, что стабильная поддержка Украины является ключевым фактором. Лучше жертвовать меньшими суммами, но чаще, говорит она.

"Разница в пожертвованиях видна, особенно в бизнес-секторе. До лета бизнес был безумно активным. И, конечно, бизнес-сектор пожертвовал довольно много денег и вещей. Но уже в середине лета мы слышали, что компании говорили, что они уже пожертвовали определенную сумму и больше не могут этого делать, ведь у них больше нет денег в бюджете на пожертвования или на поддержку организаций", - сказала Л. Лесаускайте.

"Это единичные случаи, обычно, мы сами обращаемся к ним, когда нам что-то конкретно нужно, но бизнес уже не такой активный", - добавила она.

По ее словам, аналогичный уровень активности можно наблюдать, если посмотреть на поддержку, оказываемую Украине муниципалитетами страны. Лесаускайте отмечает, что определенная пассивность муниципалитетов ощущалась и во время последней донорской кампании, когда для Украины были закуплены генераторы.

"Некоторые муниципалитеты приняли в этом участие. Конечно, не так активно. В общей сложности мы собрали 25 новых генераторов и 412 спальных мешков из муниципалитетов по всей Литве. Это не так много", - сказала она.

Между тем, по словам Лесаускайте, общественность склонна жертвовать Украине волнами. Однако, по ее словам, активность населения в донорстве остается высокой.

"Есть несколько волн. Люди, безусловно, постоянно жертвуют. Они охотнее поддерживают те организации, которые непосредственно помогают воюющей Украине, такие как Blue/Yellow или другие фонды, что действительно вполне нормально и логично", - сказала Лесаускайте.

По данным Красного Креста, рост поддержки ощущался в рождественский период, тогда как в январе наблюдалось явное снижение поддержки Украины.

"Январь - это, вероятно, финансовое похмелье для всех, когда люди достаточно потратились во время праздников, и делали пожертвования перед праздниками, поэтому сейчас пожертвования довольно низкие", - сказала она.

Однако Лесаускайте подчеркивает, что стабильность имеет решающее значение при пожертвовании Украине. Лучше жертвовать меньшие суммы, но регулярно, сказала она.

"Когда речь идет об Украине, очень важна регулярность и постоянная поддержка. Лучше давать меньше, меньшими суммами, но чаще или постоянно", - подчеркнула представитель Красного Креста.