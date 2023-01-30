Главы комитетов Литвы, Польши и Украины в США обсудят перспективы Украины в НАТО

Председатели комитетов по иностранным делам (КИД) литовского, польского и украинского парламентов отправились в США, чтобы обсудить перспективы Украины в НАТО.

«Впервые еду в Вашингтон в формате Люблина, что очень естественно для нас — литовцев и поляков, — ведь мы боролись за общую свободу не только десятилетиями, но и столетиями, от Балтики до Черного моря», – сказал перед визитом член Комитета Сейма по иностранным делам председатель Жигимантас Павилёнис.

По его словам, пришло время закрепить свободу украинцев в Евросоюзе и НАТО.

«Мы не сделаем это без Вашингтона, поэтому в рамках Люблинского треугольника лидеры наших парламентов договорились объединить усилия через Атлантику. Пришло время закрепить свободу Украины», - говорится в сообщении Сейма.

Визит председателей КИД парламентов трех стран в Вашингтон приурочен к началу работы 118-го Конгресса США (Сената и Палаты представителей).

В ходе встреч планируется обсудить многостороннюю финансовую, военную и политическую поддержку Украины, вопросы безопасности региона Балтийского моря, будущий визит глав парламентов Люблинской тройки - Литвы, Польши и Украины - в Вашингтон.

Также будет обсуждаться подготовка Литвы к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года.