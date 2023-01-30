Флаг Украины и НАТО

Новости

24 мин. назад

Главы комитетов Литвы, Польши и Украины в США обсудят перспективы Украины в НАТО

Литовский Красный крест

Новости

44 мин. назад

Красный Крест отмечает снижение помощи Украине со стороны Литвы

Олаф Шольц

Новости

1 ч. назад

Канцлер Германии Олаф Шольц: О поставках истребителей Украине не может быть речи

Пустой кинотеатр

Новости

1 ч. назад

На кинофестивале в Сандэнсе приз за лучшую режиссуру получил литовский режиссер

Ресторан

Новости

1 ч. назад

Почему рестораны и кафе становятся для некоторых жителей Литвы слишком большой роскошью?

Война России против Украины

Новости

2 ч. назад

В Харькове российская ракета попала в жилой дом

Борис Джонсон

Новости

2 ч. назад

Борис Джонсон в фильме Би-би-си рассказал о ракетной угрозе Путина

Зима

Новости

3 ч. назад

Погода: снег, дожди и сильный ветер

"Давай радарить!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины

Новости

4 ч. назад

"Давай радарить!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины

Балет

Новости

19 ч. назад

Харьковский Национальный академический театр оперы и балета проведет тур в Литве и Латвии

Иранские дроны

Новости

20 ч. назад

В Иране прогремели взрывы на стратегических объектах, военные сообщили, что дроны атаковали завод боеприпасов

Литовские военнослужащие и министр обороны Арвидас Анушаускас

Новости

21 ч. назад

Литва - за увеличение расходов на оборону. А другие страны НАТО?

Больница в России (иллюстративное фото)

Новости

22 ч. назад

В России оштрафовали врача за разговор с коллегами о войне

Джин Симмонс

Новости

23 ч. назад

Лидер группы «Кисс»: Нельзя позволить Путину распространять в мире ненависть

Дмитрий Медведев

Новости

1 д. назад

Связанные с Медведевым и Кадыровом самолёты вылетали в январе на зарубежные курорты

Владимир Путин

Новости

1 д. назад

Украины мало: Путин решил расширить территорию РФ в новом направлении

Новости

2023.01.30 11:20

Главы комитетов Литвы, Польши и Украины в США обсудят перспективы Украины в НАТО

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.01.30 11:20
Флаг Украины и НАТО
Флаг Украины и НАТО / AP nuotr.

Председатели комитетов по иностранным делам (КИД) литовского, польского и украинского парламентов отправились в США, чтобы обсудить перспективы Украины в НАТО.

«Впервые еду в Вашингтон в формате Люблина, что очень естественно для нас — литовцев и поляков, — ведь мы боролись за общую свободу не только десятилетиями, но и столетиями, от Балтики до Черного моря», – сказал перед визитом член Комитета Сейма по иностранным делам председатель Жигимантас Павилёнис.

По его словам, пришло время закрепить свободу украинцев в Евросоюзе и НАТО.

«Мы не сделаем это без Вашингтона, поэтому в рамках Люблинского треугольника лидеры наших парламентов договорились объединить усилия через Атлантику. Пришло время закрепить свободу Украины», - говорится в сообщении Сейма.

Визит председателей КИД парламентов трех стран в Вашингтон приурочен к началу работы 118-го Конгресса США (Сената и Палаты представителей).

В ходе встреч планируется обсудить многостороннюю финансовую, военную и политическую поддержку Украины, вопросы безопасности региона Балтийского моря, будущий визит глав парламентов Люблинской тройки - Литвы, Польши и Украины - в Вашингтон.

Также будет обсуждаться подготовка Литвы к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года.

# Литва
Литовский Красный крест
44 мин. назад

Красный Крест отмечает снижение помощи Украине со стороны Литвы

Олаф Шольц
1 ч. назад

Канцлер Германии Олаф Шольц: О поставках истребителей Украине не может быть речи

Пустой кинотеатр
1 ч. назад

На кинофестивале в Сандэнсе приз за лучшую режиссуру получил литовский режиссер

Ресторан
6
1 ч. назад

Почему рестораны и кафе становятся для некоторых жителей Литвы слишком большой роскошью?

6
Война России против Украины
2 ч. назад

В Харькове российская ракета попала в жилой дом

Борис Джонсон
2 ч. назад

Борис Джонсон в фильме Би-би-си рассказал о ракетной угрозе Путина

Зима
3 ч. назад

Погода: снег, дожди и сильный ветер

"Давай радарить!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины
4 ч. назад

"Давай радарить!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины

Балет
19 ч. назад

Харьковский Национальный академический театр оперы и балета проведет тур в Литве и Латвии

Иранские дроны
20 ч. назад

В Иране прогремели взрывы на стратегических объектах, военные сообщили, что дроны атаковали завод боеприпасов

Балет
2023.01.29 15:53

Харьковский Национальный академический театр оперы и балета проведет тур в Литве и Латвии

"Давай радарить!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины
2023.01.30 07:20

"Давай радарить!" - Литва объявляет крупнейшую акцию в поддержку Украины

Иранские дроны
2023.01.29 15:36

В Иране прогремели взрывы на стратегических объектах, военные сообщили, что дроны атаковали завод боеприпасов

Больница в России (иллюстративное фото)
2023.01.29 13:00

В России оштрафовали врача за разговор с коллегами о войне

Джин Симмонс
2023.01.29 12:15

Лидер группы «Кисс»: Нельзя позволить Путину распространять в мире ненависть

Литовские военнослужащие и министр обороны Арвидас Анушаускас
2023.01.29 14:05

Литва - за увеличение расходов на оборону. А другие страны НАТО?

Ресторан
6
2023.01.30 09:51

Почему рестораны и кафе становятся для некоторых жителей Литвы слишком большой роскошью?

6
Война России против Украины
2023.01.30 09:27

В Харькове российская ракета попала в жилой дом

Борис Джонсон
2023.01.30 09:23

Борис Джонсон в фильме Би-би-си рассказал о ракетной угрозе Путина

Зима
2023.01.30 08:44

Погода: снег, дожди и сильный ветер