Погода: снег, дожди и сильный ветер

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Зима / E.Blaževič/LRT nuotr.

В понедельник по всей территории Литвы пройдут дожди. И хотя будут держаться положительные температуры, из-за сильного ветра на улице будет очень холодно.

В понедельник будет пасмурно без прояснений. По всей территории страны пройдут дожди, в некоторых районах ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер будет западным, порывистым со скоростью 15-20 м/с.

Температура будет колебаться от 1 до 3 градусов выше нуля, а в западной части Литвы потеплеет до 5 градусов.

Во вторник ветер усилится, и ночью похолодает до 2-3 градусов ниже нуля. Утром возможна гололедица. Порывы западного ветра будут достигать 18 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 2-5 градусов выше нуля.

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