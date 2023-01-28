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2023.01.29 00:06

Взорвать угрожали и пять посольств Литвы за рубежом

LRT.lt НГ
LRT.lt, Новая газета – Балтия 2023.01.29 00:06
Полиция
Полиция / BNS nuotr.

На этой неделе письма с угрозами взрыва получило не одно литовское учреждение. Среди них – пять посольств Литвы за рубежом, сообщает Delfi. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь министра иностранных дел Паулина Левицките.

П. Левицките сообщила порталу Delfi, что реакция на угрозы – спокойная. Угрозы напоминают обычную информационную атаку, дальнейшее расследование ситуации будут проводить правоохранительные органы.

Портал LRT.lt напоминает, что в пятницу утром в адрес семи столичных учреждений поступили сообщения о заложенных взрывчатых веществах, и такие письма поступили в различные учреждения уже четвертый раз на этой неделе.

Анонимы угрожали взорвать Генпрокуратуру, часть вильнюсских школ, Вильнюсский аэропорт, несколько торговых центров и каунасские школы.

В письмах с угрозами о бомбах требовали предоставить визы гражданам России.

Полиция проверила все объекты, взрывчатку не обнаружили.

Полиция начала расследование по факту ложных сообщений об угрозе. За такое правонарушение грозит лишение свободы на срок до 1 года.

Полиция отмечает, что количество подобных сообщений увеличилось после вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года. Предполагается, что таким образом преследуют цель запугать общество и помешать работе служб.

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