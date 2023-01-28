Науседа поздравил избранного лидера Чехии, подчеркнув его твердую позицию в отношении войны в Украине

Президент Гитанас Науседа поздравил избранного президента Чешской Республики Петра Павела, который в субботу победил на выборах главы государства, опередив бывшего премьер-министра, миллиардера Андрея Бабиша.

Как сообщает президентская администрация, в поздравительном послании литовский лидер подчеркнул твердую позицию Чехии в отношении войны, развязанной Россией в Украине, и ее решительную поддержку Украины, которая борется с российской военной агрессией.

Гитанас Науседа также выразил решимость и далее укреплять двусторонние отношения между Литвой и Чехией и продолжать тесное сотрудничество в рамках НАТО и Европейского Союза.

Петр Павел станет четвертым президентом Чехии с 1993 года

Петр Павел станет четвертым президентом Чехии после обретения ею независимости в 1993 году. Политик ранее пообещал "восстановить порядок" в стране-члене ЕС и НАТО с населением в 10,5 миллионов человек.

Петр Павел / AP nuotr.

"Я не могу игнорировать тот факт, что жители все чаще становятся свидетелями хаоса, беспорядка и неопределенности. Что государство в некоторой степени перестало функционировать, - отмечалось на предвыборном сайте политика. - Нам нужно это изменить. Необходимо играть по правилам, которые будут одинаковы для всех. Необходима повсеместная чистка".

По итогам первого тура голосования в Чехии 13-14 января ни Павел, ни Бабиш не смогли преодолеть пятидесятипроцентный барьер.

После оглашения результатов команда Бабиша развесила по всей стране плакаты с обещанием не дать втянуть Чехию в войну в Украине. Бабиш выдвигался от центристского движения ANO ("Акция недовольных граждан"), лидером которого он является.

Павел обещал продолжить помощь Украине

Павел, выступавший в качестве независимого кандидата при поддержке правоцентристского правительства, в свою очередь обещал продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку и сохранять крепкие связи Чехии с Евросоюзом и НАТО. Он также является бывшим начальником Генштаба Армии Чехии.

В Чехии президент играет в значительной степени символическую роль. Он, однако, отвечает за утверждение правительства, главы Центрального банка, судей Конституционного суда, а также является верховным главнокомандующим.

Срок полномочий 78-летнего Милоша Земана истекает в марте. Он занимал пост президента с 2013 года, дважды выигрывал выборы и не может переизбираться.