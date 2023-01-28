Ориентация – «Cirque du Soleil». Висагинас мечтает стать центром циркового искусства

Программа «Наша русская улица» побывала в Висагинасе и познакомилась с членами цирковой студии, существующей в этом городе с 2019 года. Висагинские власти мечтают превратить бывший город атомщиков в центр циркового искусства – создать у себя новый цирк. По словам руководителя студии, переплюнуть канадский «Cirque du Soleil», конечно, невозможно, но к его уровню надо стремиться.

«Молодец! Ну-ка, ещё разок! Все сделали? В одну шеренгу сюда все встали», – отдаёт краткие распоряжения Людмила Воеводина, руководитель городской цирковой студии.

Почти 28 лет она проработала в спортивной школе акробатики, – тренировала и маленьких детей, и подростков, и сборную команду Литвы. Была старшим тренером Литвы по спортивной акробатике. Потом несколько лет успешно работала тренером в Англии. Вернувшись в Висагинас, Людмила организовала здесь цирковую студию. Энтузиасты своими силами отремонтировали и обустроили спортзал для занятий.

В зале висагинской Цирковой студии / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Александра Юрялите одной из первых пришла заниматься в студию.

«Студия с 2019 года действует. Тут можно заниматься той же самой акробатикой, только в облегчённой форме. И даже за три года я научилась очень многому. Я умею работать с обручами, научилась жонглировать, научилась стоять на «катушке», на цилиндре. И сейчас учусь новым элементам», – рассказывает Александра.

Александра Юрялите / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Людмила Воеводина считает, что, в отличие от акробатики, дети, которые занимаются в цирковой студии, ориентированы не на спортивные достижения и результаты, а просто на удовольствие и физическое развитие.

«Что мне очень понравилось в той же Англии: у них практически дети не отбираются, – говорит руководитель. – Результатов высоких, конечно, они не получают, зато они получают «for fun» – радость, удовольствие. Я думаю, что цирковая студия – это замечательная идея, потому что каждый из них выбирает то, что ему больше нравится. У нас направлений очень много. Так как мировому цирку уже больше четырех тысяч лет, – это уже бренд. То, что пройдено уже веками и тысячелетиями, – это очень хорошая штука».

Людмила Воеводина / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Руководитель отдела культуры администрации Висагинского самоуправления Аста Селюнене отмечает, что в Литве, как и во многих других странах Европы, очень высок интерес к современному цирку.

«Почему современный? Потому что спектакли представляются в необычных местах. Это не имеет ничего общего с дрессурой животных. Это просто, я бы сказала, интегрированная физическая подготовка акробатическая, плюс музыкальность, театральность и какие-то творческие идеи, которые интегрированы в единый культурный продукт», – рассуждает Аста Селюнене.

Аста Селюнене / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Оливия Жилина – самая первая воспитанница студии и «самый ответственный ребёнок», как её называет тренер.

«Я занимаюсь здесь почти три года, – говорит девушка. – Стала гибкой. Появилась осанка. Мы выступали уже девять раз. В садиках, в школах. К нам записываются много новых людей».

Оливия Жилина / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

«Мне очень нравится, что они сюда приходят. Они работают в команде, – они отвечают друг за друга. Так же, как в акробатике, это командная работа. И мне нравится то, что они выходят на люди выступать. Выступать – это тоже всегда достаточно сложно, потому что, когда человек (особенно ребёнок) видит много людей, – у него сразу же начинается ступор, ведь это довольно страшно. Дети мои, конечно, на первое выступление шли просто с трясущимися ногами. А потом все в одно мгновение сказали, что им жутко понравилось. Это радует. То есть, наши результаты – это, скажем так, победить самого себя, победить свою лень… Даже не то, что лень, – может быть и трусость. И вообще победить то, что в тебе сидит и не даёт тебе двигаться. Вот это здорово, конечно. Это просто классно!» – улыбается Людмила Воеводина.

В зале висагинской Цирковой студии / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Самые маленькие участницы студии – Юлия Чечёткина и Анастасия Гонтаренко – с удовольствием учатся новым элементам и сложностей не боятся.

«Мне нравится кататься на «катушке», крутить обручи, делать какие-нибудь упражнения на лентах. Отжиматься. Прыгать на батуте. Мне все нравится», – говорит одна девочка.

«Я научилась садиться на шпагат, делать мостик и перекидку», – подхватывает вторая.

Юлия Чечёткина и Анастасия Гонтаренко / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

«Мы растём каждый день, – продолжает свой рассказ Людмила Воеводина. – Мы постоянно делаем что-то новое, новое и новое. И это очень здорово для нас. Я считаю, что не только цирк, но и акробатика, как и гимнастика, – они помогают ребятам научиться владеть своим телом, научиться падать, вставать и улыбаться. И идти дальше, что очень поможет в жизни. Это воспитывает силу воли, силу духа и ещё, наверное, стремление к красоте. Потому что даже когда человек упал, встал и улыбнулся, и подарил эту улыбку другим, – то, конечно, это стоит свеч».

Людмила Воеводина / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

В Висагинасе уже четвёртый год проходит фестиваль современного цирка. География участников достаточно широкая – это и Франция, и Норвегия, и Финляндия, и другие страны.

«Эти спектакли проходят в разных пространствах нашего города, – рассказывает Аста Селюнене. – В Висагинасе больше, чем в других городах Литвы, расположено амфитеатров, каких-то маленьких открытых сцен, которые могут быть использованы для культурных общественных мероприятий. Интересно, что в мире фестивали современного цирка проходят и развиваются именно на таких маленьких территориях, – примерно как Висагинас, где живет около 18-20 тысяч людей, – и такие фестивали притягивают гостей со всего мира. Эти маленькие городки во время прохождения фестивалей просто оживают. Очень надеемся, что у нас тоже получится».

Панорама Висагинаса / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Руководитель цирковой студии Людмила Воеводина также одобряет замысел городской администрации.

«Идея наших властей и нашего мэра Эрландаса Галагуза очень даже неплоха – создать здесь центр циркового искусства. Говорится про новый цирк, но трудно сказать, что такое новый цирк. Вот существует «Cirque du Soleil», в котором выступают чемпионы мира и Европы. Это, конечно, высший уровень, который переплюнуть невозможно, – но надо на него равняться», – улыбается Людмила.

Шоу «Cirque du Soleil» в Вильнюсе / фото Э. Блажевича/LRT

«Самоуправление очень хочет помогать в этом деле и даже какой-то бюджет выделять для этого. Господин мэр сказал, что было бы также замечательно, если бы ребята, которые приобретают цирковое мастерство, получали сертификаты», – продолжает Людмила Воеводина.

В зале висагинской Цирковой студии / стоп-кадр из передачи «Наша русская улица»

Аста Селюнене также уверена, что при поддержке самоуправления, в партнёрстве со спортивным центром и Академией творчества идея превратить Висагинас в центр циркового искусства Литвы будет успешно воплощена в жизнь.

«Это только начало. Мы надеемся, что хорошие вести об условиях в нашем городе дойдут до людей искусства в этой сфере. И это станет ещё одной причиной, чтобы приезжать в Висагинас и проводить здесь время, привлекать молодых людей и, конечно, вывозить хорошее мнение о нашем городе как о месте для самореализации и творчества», – размышляет она.